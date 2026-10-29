Bahçeli ve Dervişoğlu\'nun Anıtkabir\'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta\'yı kızdırdı

Anıtkabir’de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun merdivenlerden kol kola inmesi siyaset gündemine oturdu. Liderlerin yan yana yansıyan samimi görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Görüntülere İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Usta, verilen bu kareden duyduğu rahatsızlığı net bir dille ifade ederek "Bunu kabul etmiyorum" dedi.