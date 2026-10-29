Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem - Son Dakika
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Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

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Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
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Kamu çalışanlarının maaş sisteminde köklü bir değişiklik için hazırlık başlıyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kamuda ücretlendirme sistemi sadeleştirilecek ve maaşlar görevlerin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyine göre yeniden düzenlenecek. Yaklaşık 5,4 milyon kamu personelini ilgilendiren düzenlemenin uygulama takvimi ise henüz netleşmedi.

2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücretlendirme sistemine yönelik önemli hedeflere yer verildi.

Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarının belirlenmesinde yeni kriterler esas alınacak. Mevcut sistem sadeleştirilerek yapılan işin zorluk derecesi, personelin yetkileri ve üstlendiği sorumluluklar ücretlendirmede belirleyici olacak.

5,4 MİLYON KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİRİYOR

Programda yer alan verilere göre kamuda yaklaşık 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 binini kadrolu personel oluşturuyor.

Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi, yaklaşık 420 bin sözleşmeli personel ve diğer statülerde çalışan yaklaşık 148 bin kişi bulunuyor.

Mevcut uygulamada kadrolu memurların, sözleşmeli personelin ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

MAAŞLAR GÖREV VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek.

Personelin unvanı, görev alanı, yetki ve sorumluluk düzeyi dikkate alınarak daha sade bir ücretlendirme modeli oluşturulacak.

Kamu personel mevzuatı da mevcut statüler ve sınıflandırma kriterleri doğrultusunda yeniden ele alınacak.

KARİYER MESLEK PERSONELİ İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Program kapsamında kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme koşullarına ilişkin mevzuat çalışması da gerçekleştirilecek.

Bu düzenlemeyle nitelikli ve yetişmiş personelin kamu kurumlarında çalışmaya devam etmesinin sağlanması hedefleniyor.

DÜZENLEMEYİ 4 KURUM YÜRÜTECEK

Yeni ücret sistemine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Maaşların ne kadar değişeceği, hangi personel gruplarının nasıl etkileneceği ve yeni sistemin ne zaman uygulanmaya başlanacağı henüz açıklanmadı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Herşey memurlar için bu devlette .. Asgari ücretliler ölüyo be.. 3 1 Yanıtla
  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    neden emekli maaşları da pirim gün sayısına göre hesaplanmıyor 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bütün gün PC balında fal bakanlara zam yok o zaman:) 2 1 Yanıtla
  • Kaan Koc Kaan Koc:
    Memurlara verilen seyyanen zamlar kamu işçilerine de verilmeli memur masa başında işçi sahada çalışıyor 1 1 Yanıtla
  • Mesut null Mesut null:
    5 milyon 500 bin memur fazla değil mi ? 2 0 Yanıtla
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