Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücretlendirme sistemine yönelik önemli hedeflere yer verildi.

Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarının belirlenmesinde yeni kriterler esas alınacak. Mevcut sistem sadeleştirilerek yapılan işin zorluk derecesi, personelin yetkileri ve üstlendiği sorumluluklar ücretlendirmede belirleyici olacak.

5,4 MİLYON KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİRİYOR

Programda yer alan verilere göre kamuda yaklaşık 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 binini kadrolu personel oluşturuyor.

Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi, yaklaşık 420 bin sözleşmeli personel ve diğer statülerde çalışan yaklaşık 148 bin kişi bulunuyor.

Mevcut uygulamada kadrolu memurların, sözleşmeli personelin ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

MAAŞLAR GÖREV VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek.

Personelin unvanı, görev alanı, yetki ve sorumluluk düzeyi dikkate alınarak daha sade bir ücretlendirme modeli oluşturulacak.

Kamu personel mevzuatı da mevcut statüler ve sınıflandırma kriterleri doğrultusunda yeniden ele alınacak.

KARİYER MESLEK PERSONELİ İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Program kapsamında kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme koşullarına ilişkin mevzuat çalışması da gerçekleştirilecek.

Bu düzenlemeyle nitelikli ve yetişmiş personelin kamu kurumlarında çalışmaya devam etmesinin sağlanması hedefleniyor.

DÜZENLEMEYİ 4 KURUM YÜRÜTECEK

Yeni ücret sistemine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Maaşların ne kadar değişeceği, hangi personel gruplarının nasıl etkileneceği ve yeni sistemin ne zaman uygulanmaya başlanacağı henüz açıklanmadı.