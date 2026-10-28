İsrail\'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu

İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok, muhalefetin önüne geçti. Ancak açıklanan son verilere göre ne iktidar ne de muhalefet bloku hükümet kurmak için gereken 61 milletvekilliğine ulaşabildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin ise 19 sandalyeye ulaşması dikkat çekti.

NETANYAHU BLOKU ÖNE GEÇTİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ediyor.

Oyların yüzde 76,8'inin sayıldığı aşamaya ilişkin paylaşılan verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 54, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 47 sandalye kazanabilecek durumda bulunuyor.

Arap partilerinin toplam sandalye sayısı ise 19 olarak hesaplanıyor.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut tabloda iki blok da bu çoğunluğa ulaşamıyor.

ARAP PARTİLERİNDEN 19 SANDALYELİK ÇIKIŞ

Seçimin en dikkat çekici sonuçlarından biri, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap çoğunluklu partilerin elde ettiği sandalye sayısı oldu.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre üç küçük partinin ittifakından oluşan Ortak Liste 13, Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Ra'am) ise 6 sandalyeye ulaşıyor.

Böylece Arap partilerinin toplam milletvekili sayısı 19'a yükselirken bu rakamın ülke tarihinde söz konusu partiler açısından rekor olduğu belirtiliyor.

İKTİDAR VE MUHALEFETTE SON DURUM

Paylaşılan tahmini sandalye dağılımına göre muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye seviyesinde bulunuyor.

İktidar blokunda ise Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 7'şer, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin 7, Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili çıkaracağı öngörülüyor.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN 61 SANDALYE GEREKİYOR

İsrail'de yüzde 3,25 seçim barajı uygulanıyor. Parlamentoya girebilmek için partilerin en az 4 sandalye kazanması gerekiyor.

120 sandalyeli Mecliste hükümet kurabilmek için 61 milletvekilinin desteği şart.

Mevcut dağılımın kesinleşmesi ve partilerin çoğunluk sağlayacak bir anlaşmaya varamaması halinde koalisyon görüşmelerinin uzaması veya yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

RESMİ SONUÇLARIN 4 KASIM'A KADAR NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandığa katılım oranının yüzde 77 olduğu bildirildi.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından milletvekili dağılımında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.

İnceleme ve itiraz süreçlerinin ardından resmi sonuçların 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Seçim, 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde düzenlenen saldırıların ardından Gazze'de başlayan savaş ve bölgedeki diğer çatışmalar sonrasında gerçekleştirilen ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

NETANYAHU SEÇİM GÜNÜ ARAP SEÇMENLERİ HEDEF GÖSTERDİ

Netanyahu, seçim günü boyunca Arapların yüksek katılım oranını öne çıkararak sağ seçmeni sandığa çağırmıştı. Netanyahu, Arap bölgelerindeki sandık kuyruklarını paylaşarak seçmenlerine, Mansour Abbas ve Ahmed Tibi'nin etkili olacağı bir hükümet ihtimali üzerinden çağrıda bulunmuştu.

Likud bayrakları taşıyan araçların Kudüs'te ezan sesi yayınlayarak “Araplar oy kullanıyor” mesajıyla seçmenleri sandığa çağırdığı da bildirildi.

Netanyahu'nun sosyal medya hesaplarından burkalı Arap kadınların sandığa gittiğini gösteren görüntüler de paylaşıldı. Netanyahu, Arap seçmenin yüksek katılımını işaret ederek kendi tabanına yaptığı çağrıda durumu “bizim için ölüm kalım meselesi” olarak nitelendirdi.