Yeni Parti\'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı

Yeni Parti, soruşturma süresince üyeliğinin askıya alınmasını isteyen Mustafa Sarıgül’ün talebine saygı duyduğunu açıkladı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Şu anda (Mustafa Sarıgül'ün) Yeni Parti’yle bir ilişkisi bulunmamaktadır" dedi. Sarıgül, hakkındaki tüm iddiaları reddederek bilgileri sızdıranlar hakkında yasal yola başvuracağını duyurdu.

SARIGÜL: İDDİALAR ASILSIZDIR

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim’de başlatılan soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu. “Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır” diyen Sarıgül, iddiaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Kişilik haklarının ihlal edildiğini öne süren Sarıgül, dosya hakkında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu ileri sürerek, bilgileri sızdıranlar ve kendisini kamuoyu önünde peşinen yargılayanlar hakkında yasal yollara başvuracağını açıkladı.

“SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR...”

Sarıgül ayrıca soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğini askıya almak için partisinin yetkili organlarına başvuracağını açıkladı.

Sarıgül, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim.”

YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ EMRE AÇIKLADI: İLİŞKİSİ KALMADI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre bugün bir basın toplantısı düzenledi, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emre’ye, “Bir isimle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım oldu. Kendisi, ailesi hakkındaki soruşturma nedeniyle parti üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceğini ifade etti. Parti Meclisi’ne böyle bir talep geldi mi? Parti Meclisi bunu değerlendirdi mi?” sorusu yöneltilerek, Mustafa Sarıgül’ün Yeni Parti üyeliğini askıya alacağını duyurması soruldu.

Emre, soruya şu yanıtı verdi:

“Bu, Parti Meclisi’ne değil de... Birkaç gün öncesinde kendisinin böyle bir düşüncesi olduğunu bizlerle paylaşmıştı. Hakkında yoğun birtakım iddialar var. Tabii bu süreç içerisinde aynı zamanda Yeni Parti’nin bir tartışma konusu olmamasını istediğini ifade etmişti. Yönetim olarak da biz bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle ilgili iddialar açıklığa kavuşturulduktan sonra durumu yeniden değerlendirilir. Ama açıkladığı üzere şu anda Yeni Parti’yle bir ilişkisi bulunmamaktadır.”

KORUMASINA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN İFADE

Soruşturma kapsamında Sarıgül’ün eski korumasına ait olduğu ileri sürülen savcılık ifadesi bugün basına yansıdı. Basında yer alan bilgilere göre ifadede, Sarıgül’ün 2021'den itibaren korumasına defalarca cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. İfadede ayrıca 2024 yılında konuşmaması karşılığında kendisine bir belge imzalatıldığı ve para ödendiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA ALMAN VATANDAŞLARIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, 2 Alman vatandaşının şikayeti üzerine 16 Ekim’de başlatıldı. Şikayetçiler, Türkiye’deki ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığını, 100 milyon euronun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını ve 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla sağlanmasının vaat edildiğini iddia etti. Şikayetçiler, belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e verdikten sonra tehdit edildiklerini de öne sürdü.

ESKİ EŞİ VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 16 Ekim’de 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu 15 şüpheli 19 Ekim’de tutuklandı. Ağırel, “suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan tutuklandı. Teslim olan diğer oğul Emir Sarıgül de 21 Ekim gecesi tutuklandı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, 27 Ekim’de tutuklandı. Tutuklananlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da yer aldı.

DOSYA ANKARA’YA GÖNDERİLECEK

Basına yansıyan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili olan Mustafa Sarıgül’e ilişkin iddiaları ayrı bir değerlendirme için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderecek. Sarıgül hakkında gözaltı kararı bulunmuyor.

Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamada, şikayetçilerin sunduğu belgelerin sahte olduğunu ve şantaj girişiminde bulunulduğunu savunarak, “Olayda zarar gören tek taraf ben ve ailemdir” demişti. Ağırel de “Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım” diyerek suçlamaları reddetmişti. Sarıgül ailesinin avukatları da iddiaları kabul etmiyor.