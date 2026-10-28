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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin bölgedeki son gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldığı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A "MEKKE İTTİFAKI" VURGUSU

Görüşmede Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki duruma dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimin azaltılması ve sorunların diplomasi zemininde çözülmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI VE YEMEN'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

TRUMP, CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
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