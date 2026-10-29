Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

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Acun Ilıcalı, Beşiktaş\'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
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Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, son haftalarda sergilediği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham ve Hull City'nin 25 yaşındaki santrforla ilgilendiği öne sürülürken, Acun Ilıcalı'nın transfer için ısrarcı olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh için İngiltere'den transfer iddiaları geldi. Tottenham ve Hull City'nin ilgilendiği öne sürülen futbolcu için Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği iddia edildi.

ACUN ILICALI, BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜNÜ İSTİYOR

Beşiktaş formasıyla son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Hyeon-gyu Oh, İngiliz kulüplerinin transfer listesine girdi. Güney Kore basınında yer alan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istiyor. Ilıcalı'nın transfer konusunda ısrarcı olduğu öne sürülürken, siyah-beyazlı futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. Ancak Hull City'nin Beşiktaş'a resmi teklif yapıp yapmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde

TOTTENHAM DA TRANSFER YARIŞINDA

Hyeon-gyu Oh ile ilgilendiği iddia edilen tek İngiliz kulübü Hull City değil. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın da Güney Koreli golcüyü yakından takip ettiği öne sürüldü. İngiliz kulüplerinin ilgisinde, oyuncunun özellikle Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansın etkili olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu için henüz resmi bir transfer açıklaması yapılmadı.

AVRUPA'DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Avrupa sahnesindeki etkili performansıyla öne çıkan Güney Koreli santrfor, Başakşehir karşılaşmasında da Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ligdeki gol sessizliğini Başakşehir karşısında bozan Oh, son haftalardaki skor katkısıyla dikkat çekti. Golcü futbolcunun performansı, İngiltere'den gelen transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

DEVRE ARASINDA AYRILIK BEKLENMİYOR

Güney Kore basınındaki haberlere göre Hyeon-gyu Oh'un ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılması beklenmiyor. 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymeye devam edeceği ifade ediliyor. İngiliz kulüplerinin ilgisinin sürmesi halinde olası transferin yaz döneminde değerlendirilebileceği belirtiliyor.

VİNCENZO ITALIANO DA AYRILIĞA KAPIYI KAPATMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce yaptığı açıklamada Hyeon-gyu Oh'un sezon boyunca takımda kalacağını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Acun IlıcalıTottenhamHull CityBeşiktaşSporSon Dakika

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