Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Haber Videosu

Martı TAG ile taksiciler arasındaki gerilim, Maslak’ta yaşanan eylemin ardından yeniden alevlendi. Bir grup taksicinin şirketin ofisi önünde toplanarak trafiği kesmesine Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem’den sert yanıt geldi. New York’a yatırımcı görüşmeleri için giderken açıklama yapan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek taksicilere, “Siz bittiğinizin farkında değilsiniz” sözleriyle seslendi.

Martı ve Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, bir grup taksicinin şirketin Maslak’taki ofisine yönelik eylemi ve Büyükdere Caddesi’nde trafiği kesmesine tepki gösterdi. Yatırımcı görüşmeleri için New York’a giderken bir video yayımlayan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek Martı TAG ve teknoloji projelerine daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

“OFİS BOŞKEN GELİP ÇALIŞANLARA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR”

Taksicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde şirketin ofisine geldiğini belirten Öktem, eyleme sert sözlerle tepki gösterdi. Bir grup taksicinin ofisi bastığını ve çalışanlara saldırmaya çalıştığını öne süren Öktem, Büyükdere Caddesi’nde trafiğin kesilmesi nedeniyle vatandaşların yollarda kaldığını ve ambulansların da ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM, TÜRKİYE’YE DAHA ÇOK YATIRIM GETİRECEĞİM”

New York’a yatırımcılarla görüşmek için gittiğini belirten Öktem, eylemin kendisini geri adım atmaya değil, daha fazla çalışmaya yönelttiğini söyledi.

Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi beni daha da motive ettiniz. Türkiye’ye daha çok yatırım getireceğim, Martı’nın büyümesi için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. RoboMartı projesine daha çok özen gösterecek, teknolojisini geliştireceğim. Martı TAG’ın reklamlarını artırıp daha çok sürücüye ulaşacak ve günün sonunda çok daha fazla insanı Martı TAG’a bindireceğim.”

“620 BİN MARTI TAG SÜRÜCÜSÜ VAR”

Martı TAG ile taksi sektörü arasındaki rekabete de değinen Öktem, sürücü sayılarını gündeme getirdi. Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu öne süren Öktem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü var, buna karşın sadece 80 bin taksici bulunuyor. Olay zaten bitti, konu kapandı; siz sadece henüz bunun farkında değilsiniz.”

Oğuz Alper ÖktemNew YorkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Ülke artık bu taksicilerden kurtulmalı. 6 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    sarıları sevmem ama bu gibi yabancı destekli kim olduğu belli olmayanlarıda istemem ülkemde her an herşeyi yapar herkezi satar aile üyeleride dahil bak burda kibar yazdım 0 6 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    daha fazlası gelmeli 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Anıtkabir’de soğuk rüzgarlar Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı
Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler “Külliyen yalan söylüyor“ Şeker pancarı üreticisinden çiftçilere olay sözler! "Külliyen yalan söylüyor"
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
Mustafa Sandal’ın yeni imajı şaşırttı Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi
Ezgi Mola’nın değişimi şaşırttı Yeni görünümü merak uyandırdı Ezgi Mola'nın değişimi şaşırttı! Yeni görünümü merak uyandırdı
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:16
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 22:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android