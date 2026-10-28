Doğubayazıt'ta çekim sırasında kaza anı kamerada, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta çekim sırasında kaza anı kamerada, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

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Doğubayazıt\'ta çekim sırasında kaza anı kamerada, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
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Doğubayazıt\'ta çekim sırasında kaza anı kamerada, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
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Doğubayazıt'ta 26 Ekim'de İshak Paşa Sarayı yolunda meydana gelen kazada otomobilin arka koltuğunda video çekildiği ortaya çıktı; kaza anı kameraya yansıdı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı; yaralı 2 kız kardeşin durumu ağır.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının öncesinde araçta video çekildiği ortaya çıktı. Arka koltukta yapılan çekim sırasında meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İshak Paşa Sarayı yolunda 26 Ekim'de meydana gelmişti. Muhammed Uçar'ın kullandığı otomobilde seyir halindeyken yapılan video çekimi sırasında kaza meydana geldi. Görüntülerde, yolculuk sırasında yapılan çekimin bir anda kazayla kesildiği ve araçtakilerin büyük panik yaşadığı anlar yer aldı.

Kazada sürücü Muhammed Uçar hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2 kız kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
İshak Paşa SarayıDoğubeyazıt3. SayfaOtomobilGüncelAğrıKazaSon Dakika

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