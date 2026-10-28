Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi - Son Dakika
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Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

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Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel\'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbiyi tribünden takip eden oyuncu Melisa Döngel'in taktığı şapkanın daha sonra Lucas Torreira'da görülmesi, ikili hakkında aşk iddialarını beraberinde getirdi. İddiaların ardından Döngel, "Arkadaşız" diyerek açıklamada bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye çok sayıda ünlü isim ilgi gösterdi. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında oyuncu Melisa Döngel de yer aldı. Şarkıcı Murda ile yollarını ayırdığı belirtilen Döngel, derbide Galatasaray formasıyla çekilen fotoğraflarında yer aldı.

Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den <a class='keyword-sd' href='/lucas-torreira/' title='Lucas Torreira'>Lucas Torreira</a> açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

ŞAPKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Melisa Döngel'in derbi sırasında taktığı kırmızı şapka, maçın ardından ortaya çıkan bir fotoğrafla dikkat çekti. Oyuncunun tribünde taktığı şapkanın daha sonra Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın başında görülmesi, ikili arasında aşk yaşandığı iddialarına neden oldu.

Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

MELİSA DÖNGEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şapka detayı üzerinden ortaya atılan aşk iddialarının ardından Melisa Döngel sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Lucas Torreira ile aralarındaki ilişkiye yönelik iddialara "Arkadaşız" yanıtını verdi.

Lucas TorreiraMelisa DöngelGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    tabi canım arkadaşsınız at yalanı neyse 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Para sen nelere kadirsin 0 0 Yanıtla
  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Şimdi o şapkayı ben de taksam ne olur melisa. Bizde sadece arkadaş olurmuyuz? 0 0 Yanıtla
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