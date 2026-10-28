Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel\'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye çok sayıda ünlü isim ilgi gösterdi. Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında oyuncu Melisa Döngel de yer aldı. Şarkıcı Murda ile yollarını ayırdığı belirtilen Döngel, derbide Galatasaray formasıyla çekilen fotoğraflarında yer aldı.

ŞAPKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Melisa Döngel'in derbi sırasında taktığı kırmızı şapka, maçın ardından ortaya çıkan bir fotoğrafla dikkat çekti. Oyuncunun tribünde taktığı şapkanın daha sonra Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın başında görülmesi, ikili arasında aşk yaşandığı iddialarına neden oldu.

MELİSA DÖNGEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şapka detayı üzerinden ortaya atılan aşk iddialarının ardından Melisa Döngel sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Lucas Torreira ile aralarındaki ilişkiye yönelik iddialara "Arkadaşız" yanıtını verdi.