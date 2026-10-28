Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay - Son Dakika
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Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

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Mansur Yavaş da mı AK Parti\'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Ankara'nın ihtiyaçları ve şehircilik çalışmalarının ele alındığı görüşme, Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçebileceği yönündeki iddiaları yeniden akıllara getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankara'daki görüşmesi, siyasi kulislerde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusu, iki isim arasındaki temasın ardından yeniden ortaya atıldı.

MURAT KURUM, MANSUR YAVAŞ'I BAKANLIKTA AĞIRLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın ihtiyaçları, şehircilik alanında yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin konular ele alındı. 

Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Murat Kurum ile Mansur Yavaş arasındaki görüşme, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi geleceğine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Yavaş'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki ihtimal, görüşmenin ardından merak edilen konular arasına girdi. Bununla birlikte iki ismin buluşmasına ilişkin aktarılan bilgilerde herhangi bir parti değişikliği görüşmesi yer almıyor. 

KURUM'U ZİYARET EDEN İKİ BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Mansur Yavaş'ın Murat Kurum ile görüşmesi, daha önce Bakan Kurum'u ziyaret eden belediye başkanlarını da hatırlattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmadan önce Murat Kurum ile görüşmüş olmaları, Yavaş'ın ziyaretine yönelik siyasi yorumları artırdı.

Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay

MANSUR YAVAŞ GÖRÜŞMENİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüşmesinin ardından ziyaretin amacını açıkladı. Yavaş, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu ve Bakanlığın görev alanına giren konuları görüştüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.”

Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Herkes AKPli olmak zorunda mı kardeşim 2 1 Yanıtla
    sade vatandaş sade vatandaş:
    şahsen öyle krakersiz olacağını sanmıyorum 0 0
  • Sabri Güler Sabri Güler:
    yavaş yavaş Aklanacak 0 0 Yanıtla
  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Katılırsa bidaha seçilemez 0 0 Yanıtla
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Tuekiyede parti ayrimi yok isteyen istwdigi yere geciyor zaten 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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