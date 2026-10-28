Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Haber Videosu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Abdullah Avcı'nın adının gündeme gelmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Yönetimin deneyimli teknik adamla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülürken, Avcı'yı takımın başında görmek istemeyen taraftarlar tarafından “Sakın gelmesin, ne işi var bu takımda?” şeklinde yorumlar yapılıyor.

Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başladı.

Sarı-lacivertli yönetimin önceliği yabancı teknik direktörlere verdiği belirtilirken, yerli adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıktı. beIN SPORTS'ta yer alan haberde, Fenerbahçe yönetiminin Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı'yı telefonla arayarak ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ABDULLAH AVCI'YI İSTEMİYOR

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yarattı. Deneyimli çalıştırıcının takımın başına geçmesine karşı çıkan taraftarlar, yönetimin başka bir isimle anlaşmasını istiyor. Avcı'nın teknik direktörlük için değerlendirilmesi, taraftarların tepkisini çeken konular arasına girdi.

Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. 31 Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılan deneyimli teknik adamın ismi, İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında yeniden konuşulmaya başlandı.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın yanı sıra farklı yerli ve yabancı teknik adamların isimleri de konuşulurken, sarı-lacivertli yönetimin vereceği karar merakla bekleniyor.

Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocasıTakım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli olduAziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktörİsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldıAziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel varİsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
İsmail KartalAbdullah AvcıCep TelefonuFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    bu kadar yabancı oyuncu varsa hoca da yabancı olsa daha iyi olabilir. ya da Arda gelsin 1 1 Yanıtla
  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    getir alex diyecemde aziz yıldırım kabul etmeyecek büyük ihtimalle şuan sezon 7 8 haftası kaliteli hocada bulmak zor . 0 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    istemiyoruz!! 1 0 Yanıtla
  • mustafa yurdakul mustafa yurdakul:
    En uygun ; Bülent Uygun.. 0 1 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Aslında hocanın gelmesi çokta bir şey farkettirmez, Aziz Yıldırım kendi hocalık yapsın zatene taktikleri kendisi veriyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı Sel, fırtına ve hortum uyarısı Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
Korkunç cinayet Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:36:10. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android