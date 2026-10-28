Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış - Son Dakika
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Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

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Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde olan Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Sarıgül'ün kendisine büyük bir kumpasa uğradığını söylediğini belirten Yeni Parti lideri Özel, görüşme sırasında gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Özel, Sarıgül'ün yaşadığı durumun zor olduğunu ifade ederken, iddiaların doğruluğuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarıgül'ün yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattığını belirten Yeni Parti lideri Özel, görüşmenin kendisi açısından da etkileyici olduğunu ifade etti.

Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

MUSTAFA SARIGÜL, ÖZGÜR ÖZEL'E YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde hakkındaki iddialarla dikkat çeken Mustafa Sarıgül ile arasında geçen görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in açıklamasına göre Erzincan Milletvekili Sarıgül, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Büyük bir haksızlığa uğradığını dile getiren Mustafa Sarıgül, yaşadığı süreci Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e anlattı. Görüşmenin en dikkat çekici ayrıntısı ise Sarıgül'ün konuşurken duygularına hakim olamaması oldu. 

Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış

"BÜYÜK BİR KUMPASA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'ün kendisine yöneltilen iddialarla ilgili açıklamalarını şu sözlerle aktardı: "Mustafa Sarıgül bana büyük bir kumpasa, büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Kendisi bunların tamamen iftira olduğunu, büyük bir haksızlığa uğradığını son derece dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı. Gerçekten ben de içinde bulunduğu durumu gördüm. Zor bir durum. Haklıyı haksızı, gerçeği duymadan veya gerçek ifadeleri görmeden bir şey diyemeyiz."

"MAHİNUR HANIM'IN BABASININ İSMİNİ AÇIKLAMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik iftiralarına da değinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel durumu doğru bulmadığını belirtti. SZC'de konuşan Yeni Parti lideri, "Açık söyleyeyim, Ümit Özlale'nin, Mahinur Hanım'ın babasının ismini açıklamasını doğru buluyorum. Elinde net bir bilgi olan siyasetçinin bunu siyasi etik gereği gizlemesi mümkün değildir. Gizlersek suçun bir parçası oluruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti lideri Özgür Özel anlattı! Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamamış
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    Yorumlar (2)

  • akil çelik akil çelik:
    Uşak belediyesi olayını hatırladım biran 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    Özgür efendim buna git diyemez hepsi birbirinden beter 1 0 Yanıtla
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