Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

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Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı
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Ünlü şarkıcı Murat Boz'un fon ve hisse yatırımlarında büyük kayıp yaşadığı, bu nedenle yatırım danışmanını değiştirdiği öne sürüldü. Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan iddia karşısında sessiz kalmayan Boz, "Hadi ya? Benim niye haberim yok." sözleriyle dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yatırım yaptığı fon ve hisselerde büyük miktarda para kaybettiği yönündeki iddiaya kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, hakkında ortaya atılan söylentilere önce esprili bir yanıt verdi, ardından daha ciddi bir açıklamayla tepkisini ortaya koydu. 

FON VE HİSSELERDE BATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz, bu kez şarkılarıyla değil, yatırım hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının fon ve hisse senedi yatırımlarında ciddi maddi kayıplar yaşadığı ileri sürüldü. Bir hesaptan ortaya atılan iddiada, Boz'un yatırımları nedeniyle büyük zarara uğradığı ve bunun sonucunda yatırım danışmanını değiştirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddiada şu ifadeler kullanıldı: "Ünlü şarkıcı Murat Boz'un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi."

Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

MURAT BOZ'DAN TEK CÜMLELİK YANIT

Hakkında ortaya atılan yatırım iddiasını gören Murat Boz, uzun bir açıklama yapmak yerine kısa ve esprili bir ifadeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, iddianın altına "Hadi ya? Benim niye haberim yok." yazarak karşılık verdi. Boz'un bu yanıtı, kendisi hakkında ileri sürülen maddi kayıp söylentisini kabul etmediğini ortaya koydu. Şarkıcının esprili yaklaşımı, iddiayı ortaya atan hesaba doğrudan verilmiş bir cevap niteliği taşıdı.

Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı

İKİNCİ AÇIKLAMASINDA TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

İlk açıklamasında esprili bir dil kullanan Murat Boz, daha sonra konuyla ilgili ikinci kez konuştu. Bu kez iddialara karşı daha ciddi bir tavır sergileyen şarkıcı, doğrulanmamış söylentilerin yayılmasına tepki gösterdi. Boz, "Milletin canı burnunda dedikodudan uzak durmak lazım." sözleriyle konuya ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı
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SON DAKİKA: Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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