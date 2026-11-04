TMSF, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Peker GYO'ya kayyum atadı

TMSF, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Peker GYO'ya kayyum atadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMSF, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Peker GYO'ya kayyum atadı ve şirketin yönetim kurulunu yeniden oluşturdu. Yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin getirilirken Tolga Yenice hem yönetim kurulu üyeliğine hem de CEO'luğa atandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) kayyum olarak atandı.
Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulu Fon Kurulu tarafından yeniden oluşturuldu.
Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi. Tolga Yenice, aynı zamanda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olarak görevlendirildi.
Kaynak: AA
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