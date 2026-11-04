Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalar - Son Dakika
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Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalar

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Murat Ağırel ve İsmail Saymaz\'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalar
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3 yorum
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Murat Ağırel ve İsmail Saymaz\'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalar
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Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, bir televizyon programında Bolat'ın Hedef Portföy'deki yatırımlarına dair yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; iftira, alenen hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma dahil 5 suçtan her iki gazeteci için de ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapis talep etti.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame hazırlandı. Saymaz ve Ağırel'in ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

TELEVİZYON PROGRAMINDAKİ SÖZLERİ İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren Ağırel ve Saymaz, daha sonra ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ağırel ve Saymaz'ın bir televizyon programında Bolat'ın Hedef Portföy bünyesindeki yatırımlarına ilişkin açıklamalarının, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ve müşteri sırrının açıklanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ağırel ve Saymaz'ın programda somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, bu ifadelerle Bolat'ı sermaye piyasası soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği kaydedildi. İddianamede ayrıca Bolat'ın Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin kişisel veri ve müşteri sırrı niteliğinde olduğu belirtildi. Bu bilgilerin programda açıklanmasıyla 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunun işlendiğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

5 SUÇTAN 14 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'İftira', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ile 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama' suçlarından Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Kaynak: DHA
Okurların en beğendiği yorum · haberler.com okurlarından

“amaç susturmak ama daha çok gazeteci piyasaya çıkıyor”

Tüm yorumlar (3)
Dezenformasyonİsmail SaymazMurat Ağırelİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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1000

    Yorumlar (3)

  • foamer sponge foamer sponge: haberler.com okurlarından
    amaç susturmak ama daha çok gazeteci piyasaya çıkıyor 7 0
  • gurkanh328 gurkanh328:
    madem yalan söylüyorlar şimdiye kadar neden açıklamasının finculari... editör yayinla 6 0 Yanıtla
  • Gursel Gursel:
    adam olduren yatmiyor calan yatmiyor bu ulkede bu nasil bi cezaymis 2 0 Yanıtla
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