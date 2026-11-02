Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun rüşvet ve örgüt üyeliğinden adliyeye sevk edildi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.