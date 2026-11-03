TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar - Son Dakika
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TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

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TikTok\'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
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TikTok\'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
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TikTok'ta yüzlerini kese kağıdıyla kapatıp slime ile oynayarak canlı yayın açan kullanıcıların sayısı giderek artıyor. On binlerce kişinin takip ettiği yayınlarda sanal hediyeler üzerinden para kazanılması büyük tartışma yaratırken, içeriklerin niteliğine tepki gösteren kullanıcılar TikTok'un kapatılması çağrısında bulunuyor.

TikTok'ta dikkat çeken yeni yayın formatında kullanıcılar, yüzlerine kese kağıdı geçirerek kamera karşısına oturuyor ve slime adı verilen esnek, jel kıvamındaki oyuncaklarla oynuyor. Yayıncıların kimliklerini gizlediği bu görüntüler, platformda alışılmış canlı yayın içeriklerinden farklı bir örnek oluşturuyor.

Söz konusu yayınları izleyenlerin sayısının bazı örneklerde on binlere ulaştığı öne sürülürken, benzer yayınlar açan hesapların sayısının da giderek arttığı ifade ediliyor. Yayınların neden bu kadar ilgi gördüğü ise tartışma konusu.

SANAL HEDİYELERDEN PARA KAZANIYORLAR

Tartışmanın merkezinde yalnızca yayınların içeriği değil, bu yayınlardan elde edilebilen kazanç da bulunuyor. TikTok'un canlı yayın sisteminde izleyiciler, uygulama üzerinden satın aldıkları sanal hediyeleri yayıncılara gönderebiliyor. Yayıncılar da platformun kuralları ve uygunluk şartları çerçevesinde bu hediyeler üzerinden gelir elde edebiliyor.

Kese kağıdıyla gerçekleştirilen yayınlarda da izleyicilerin gönderdiği hediyeler dikkat çekiyor. Yayınlarda ne kadar para kazanıldığına ilişkin doğrulanmış bir tutar bulunmazken, yalnızca slime ile oynayarak gelir elde edilmesi ihtimali bile eleştirileri beraberinde getiriyor.

"TİKTOK KAPATILSIN" TEPKİLERİ

Bu tür yayınların yaygınlaşması, TikTok'taki içeriklerin niteliğine yönelik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar, herhangi bir bilgi veya eğlence değeri taşımadığını düşündükleri yayınların bu kadar izlenmesine tepki gösterirken, platformun kapatılması gerektiğini savunan yorumlar da yapılıyor.

Öte yandan canlı yayınların izlenmesi ve sanal hediyelerle desteklenmesi, izleyicilerin kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Tartışma, dijital platformlarda hangi içeriklerin ilgi gördüğü ve içerik üreticilerinin hangi yollarla kazanç sağlayabildiği sorularını da beraberinde getiriyor.

İÇERİK KALİTESİ VE KAZANÇ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Paylaşılan canlı yayın görüntülerinde, yüzlerine çizimler yapılmış kese kağıtları geçiren iki kişinin slime ile oynadığı görülüyor. Yayın ekranında sanal hediyelere ilişkin seçenekler ve izleyici yorumları da yer alıyor. Bu görüntüler, TikTok'ta izlenme ve hediye kazanma amacıyla gerçekleştirilen yayınların sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

Bir yanda bu tür içerikleri eğlence olarak gören izleyiciler bulunurken diğer yanda platformun içerik kalitesinin giderek düştüğünü savunan kullanıcılar yer alıyor. Özellikle canlı yayınlarda sanal hediyeler üzerinden para kazanılması, dijital içerik üretiminin geldiği noktanın sorgulanmasına neden oluyor.

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Turk Hasan Turk:
    Halk memnunki takip ediyor 0 0 Yanıtla
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