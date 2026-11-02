Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Mustafa Sarıgül'ün kardeşi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de aralarında olduğu 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul'da kara para aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Ömer Hürriyet Büken, Aynur Aydın, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altunbaş Sürer, Mehmet Meriç, Süreyya Kurtalan ve Zeynep Sarısoy emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklama talebiyle, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanırken, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacakYeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalarBorsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktıDamadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldıEmir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruzSelçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Mustafa Sarıgül3. SayfaPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • h.61kuvvet h.61kuvvet:
    fatma dan bir haber yokmu 13 3 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bir tane de Baş Foncu görelim ya bize ne Sarıgül’ün saçmalığından. Zaten her türlü hakkıyla içerde yatarlar hiç şüphemiz yok:) 8 3 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    özgür özeli kötü bir konuma atabilmek için sıkıntılı birini arayıp bulmayı başardılar. 6 3 Yanıtla
    Adem Altindag Adem Altindag:
    sağlamı varmı ki arayıp bulmuşlar diyorsun alayı sıkıntılı zaten:)) 4 3
  • Selim K Selim K:
    Fatma Betül sayana gelince yargı nedense hiç bir şey yapmıyor ??? 5 0 Yanıtla
  • Selim K Selim K:
    Foncu yok mu foncu ? 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:12:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android