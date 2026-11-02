Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu
Haber Videosu

Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanan oturumunda MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü; savrulan ağır hakaretlerin ardından oturuma ara verildi.

Eyüpsultan Belediye Meclisi oturumunda MHP'li Meclis Üyesi Necdet Ekinci ile CHP'li Meclis Üyesi Ali Öztürk arasında çıkan tartışma, canlı yayında sinkaflı küfürlerin havada uçuştuğu sert bir kavgaya dönüştü.

ELEŞTİRİLER TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meclis oturumu sırasında MHP'li üye Necdet Ekinci'nin belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunduğu esnada, CHP'li meclis üyesi Ali Öztürk'ün söz keserek araya girmesiyle salonda tansiyon aniden yükseldi. Karşılıklı atışmaların hızla tırmandığı tartışmada meclis üyeleri birbirine ağır küfürler savurdu.

  • Ağz*** sı**rım senin
  • Pezev***

AK PARTİLİ ÜYELER ARAYA GİRDİ, OTURUMA ARA VERİLDİ

Canlı yayına anbean yansıyan küfürlü kavga üzerine salonda büyük hareketlilik yaşandı. Kavgaya AK Partili meclis üyeleri müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye ve fiziki teması önlemeye çalıştı. 

Araya girilerek gerginliğin yatıştırılmasının ardından meclis oturumuna bir süre ara verildi. Aranın tamamlanmasıyla birlikte Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı kaldığı yerden devam etti.

Milliyetçi Hareket PartisiCumhuriyet Halk PartisiEyüpsultanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Bu kavgalar daha iyi hizmet etmek için değil kim ne kadar çalacak çarpacak onun kavgası 2 0 Yanıtla
  • k8zhnxwsvx k8zhnxwsvx:
    vaybe benim belediyem e bak kesin paylaşılamayan birşeyler vardır yoksa adamlar babalarını bukadar savunup böyle ağır küfürler etmezler birbirlerine yazılar olsun 2 0 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    CHP diyor küfür diyor CHP diyorsun kavga diyorsun CHP diyorsun yolsuzluk diyorsun Bu normal sıradan bir hale geldi adamlar da hayâ iman kalmadı ki, mezarlık başında alkol içen bir zihniyet ne beklersin? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Trafikte dehşet Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
Yemen’de hastaneye füze yağmuru Çok sayıda sivil hayatını kaybetti Yemen'de hastaneye füze yağmuru! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Torreira’nın yeni oyuncağı servet değerinde Fiyatı dudak uçuklattı Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:24
Stuttgart’ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 18:10:22. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye meclisinde büyük rezillik! Canlı yayında küfürler havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android