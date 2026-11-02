Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi - Son Dakika
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Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi

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Halk otobüsü şoförü, ATM\'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
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Halk otobüsü şoförü, ATM\'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
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Alanya'da 2 yıldır halk otobüsü kullanan Zekeriya Öner, iptal tuşuna bastığı ATM'den tomarla avro çıkınca parayı cebinde korudu, karakolu ve bankayı aradı. Kooperatifin kameradan tespit ettiği Nadir Akkoyun'a 4 bin 900 avro teslim edildi; Akkoyun şoföre teşekkür etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Öner (44), para yatırmak için geldiği ATM'de unutulan 4 bin 900 avroyu sahibi Nadir Akkoyun'a (46) teslim etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi- Dinek Mahallesi hattında 2 senedir özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Zekeriya Öner, 25 Ekim'de saat 17.00 sıralarında üniversite hattından dönerken para yatırmak için Kestel Mahallesi'nde bulunan bir ATM'nin önünde durdu. Bu sırada ATM'den ses geldiğini fark eden Öner'in işlem yapmak için iptal tuşuna basması sonrasında makine 4 bin 900 avro verdi. Parayı alan Öner, kendisinden önce ATM'de bulunan 2 kişiye ulaştırmak istedi. Bu kişilere ulaşamayan Öner, polis ve banka ile iletişime geçti. Öner, ardından otobüsünün bağlı bulunduğu Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi aracılığıyla kendisine ulaşan Nadir Akkoyun'a parayı teslim etti.

TOMARLA PARAYDI, NE KADAR OLDUĞUNU BİLEMEDİM

Zekeriya Öner, "O gün üniversite hattında çalışıyordum. Dönüşte para yatırmam gerekiyordu. Yolculardan müsaade istedim. İndiğim zaman ATM'nin önünde 2 arkadaş vardı. Para yatırıyorlardı. Onların acelesi vardı galiba. Koşa koşa ayrıldılar ATM'den. ATM o ara işlem yapıyordu, sesler çıkıyordu. Ben de iptale bastım, bir an önce işlemi iptal edeyim diye. O esnada ATM para verdi. Tomarla paraydı, ne kadar olduğunu bilemedim. Parayı alıp arkamı döndüm, arkadaşları göreyim, onlara bilgi vereyim diye. O esnada aceleleri vardı galiba, koşa koşa uzaklaştılar. Ben de parayı alıp cebime koydum, herhangi bir şey başına gelmesin diye. Sonrasında karakolu aradım. Bankayı aradım, bilgilerini verdim. Bugün de kooperatif sayesinde paranın sahibini bulduk ve teslim ettik" dedi.

BÖYLE İNSANLARIN KALMASI ÇOK DUYGULANDIRDI

Paranın sahibi Nadir Akkoyun ise "O tarihte saat 17.00 civarında bankamatiğe para yatırdım ancak telaşlıydım, onayı beklemeden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra hesabı kontrol ettim. Para hesaba geçmemiş. Bankaya telefon açtık, haber bekledik. Derken kooperatifimiz sağ olsun, bize ulaştı. Kameradan tespit etmiş. Arkadaşa bu duyarlı davranışından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Aslında parayı bulmaktan daha çok böyle insanların aramızda kalması çok duygulandırdı. Çok onore etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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