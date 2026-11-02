İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı - Son Dakika
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İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı

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İrem Derici\'nin Kars 36 Spor\'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'un otobüs kampanyasına 1.045 TL bağış yaptığı duyuruldu. Ancak kulübün teşekkür paylaşımının ardından işin aslının bambaşka olduğu ortaya çıktı. Bağışın bir arkadaşının yaptığı şakadan kaynaklandığını açıklayan Derici, yaşananların güzel bir şeye vesile olduğunu belirterek kulübe kendisine yakışan bir destek vereceğini söyledi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez şarkılarıyla değil, Kars 36 Spor'un otobüs kampanyası için yapılan bir bağışla dikkat çekti. Kulüp yönetimi, kampanyaya destek veren isimleri duyururken Derici'nin de 1.045 TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcının fotoğrafının yer aldığı özel bir teşekkür görseli hazırlanırken kısa süre sonra ortaya çıkan gerçek, olayın seyrini değiştirdi.

1.045 TL'LİK BAĞIŞ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Kars 36 Spor, otobüs kampanyasına destek veren İrem Derici için özel bir paylaşım hazırladı. Kulübün renkleriyle tasarlanan görselde, "Ünlü sanatçı İrem Derici 1.045 TL otobüs kampanyamıza destek oldu. Teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. Ancak kulübün teşekkür ettiği bağışın ünlü şarkıcının bilgisi dışında yapılan bir şakadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı

İREM DERİCİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Paylaşımı gören İrem Derici, yorum yaparak olayın perde arkasını anlattı. Bağışın arkadaşının yaptığı bir şaka olduğunu belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar selam. Benim beyinsiz arkadaşım aklınca şaka yapmış. Beyinsizin instagram hesabı: @efeseker - ama güzel bir şeye vesile olmuş oldu, gerekli ve bana yakışan desteği yapacağımdır. Hepinizi kucaklıyorum"

ŞAKA GERÇEK DESTEĞE DÖNÜŞECEK

Arkadaşının şakasıyla başlayan olayın ardından İrem Derici, Kars 36 Spor'a destek vereceğini duyurdu. Yaşananları esprili bir dille açıklayan ünlü şarkıcı, yapılan şakanın güzel bir gelişmeye vesile olduğunu belirtti. Derici'nin kulübe ne kadar bağış yapacağı ise henüz bilinmiyor.

İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
İrem DericiAslı BaşkaKarsSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    bu reklam için otobüsü kendi almalı 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı - Son Dakika
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