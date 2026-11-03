İş insanı Sütşurup'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İş insanı Sütşurup'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İş insanı Sütşurup\'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş insanı Sütşurup\'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi
Haber Videosu

Sermaye piyasası soruşturmasında yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan, 'Şapkalılar' adıyla bilinen suç örgütünün para istediği iddia edildi. Bu talebi geri çevirmesinin ardından kız kardeşi Gönül Akan'ın cipi 31 Ekim gecesi kundaklandı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı; ikisinin de 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'da 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobil ateşe verildi. Olaya ilişkin yaşı 18'den küçük olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü.

TALEP REDDEDİLİNCE CİP ATEŞE VERİLDİ

Talebin reddedilmesi üzerine, 31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobilin kundaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YAKALANANLAR 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin yanına gelen 2 şüphelinin aracı ateşe verdiği görüldü.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebiBorsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebi Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama dahaMustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha Murat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladıMurat Boz fon ve hisselerde battığı iddialarını yalanladı Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalarBorsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktıDamadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
İstanbul’da gök delindi Valilikten kritik alarm geldi İstanbul'da gök delindi! Valilikten kritik alarm geldi
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Van’dan kahreden haber Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu Van'dan kahreden haber! Uzman çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
18:32
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
17:29
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül’ün Özel’e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 01:41:31. #.0.3#
SON DAKİKA: İş insanı Sütşurup'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android