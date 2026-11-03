İş insanı Sütşurup\'un kız kardeşinin aracı ateşe verildi! Şapkalılar şüphesi

İSTANBUL'da 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobil ateşe verildi. Olaya ilişkin yaşı 18'den küçük olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü.

TALEP REDDEDİLİNCE CİP ATEŞE VERİLDİ

Talebin reddedilmesi üzerine, 31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobilin kundaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YAKALANANLAR 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin yanına gelen 2 şüphelinin aracı ateşe verdiği görüldü.