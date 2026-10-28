1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu - Son Dakika
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1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu

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1916\'da Sibirya\'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
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Narman'da Ruslara esir düşen Süvari Yüzbaşı Abdülkadir'in Sibirya'daki kampta düzenlenen bilgi formu ve haberleşme belgeleri, torunu Dr. Selahi Ertürk'e Sivas Valiliğinde verildi. Formda yüzbaşı, gönderdiği mektuplara hiç yanıt alamadığını ve annesinden haber beklediğini anlatıyor. Sivas Hafıza Merkezi'nin Kızılay Arşivi taramasında 180 kadar Sivaslı esirin ulaşmayan mektubu bulundu.

SİVAS Valiliği bünyesindeki Sivas Hafıza Merkezi, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları sırasında esir düşen Sivaslı askerlerin ailelerine ulaşamayan mektup ve belgelerini gün yüzüne çıkararak yakınlarına teslim etmeye devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşerek Sibirya'ya götürülen Sivaslı Süvari Yüzbaşı Abdülkadir'in esaret yıllarına ait tarihi belgeler, 110 yıl sonra torunu Dr. Selahi Ertürk'e teslim edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, makamında kabul ettiği Ertürk'e dedesinin vatan ve aile hasretini gözler önüne seren belgeleri takdim etti. 110 yıllık hatıraları teslim alan Ertürk, duygusal anlar yaşadı.

SİBİRYA'DAN ANNESİNE UZANAN HASRET

Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'nden olan Süvari Yüzbaşı Abdülkadir, 1916 yılında Erzurum Narman'da Ruslara esir düşerek Sibirya'daki kampa götürüldü. Annesi Nisa Hanım'ın oğluna ulaşmak için dönemin devlet makamlarına yaptığı müracaatlar ve mektup gönderme çabaları savaş şartları nedeniyle karşılıksız kaldı. Yüzbaşı Abdülkadir'in kampta Fransızca düzenlenen bilgi formunda yer alan, "Bugüne kadar birçok mektup göndermeme rağmen tek bir cevap bile alamadım. Annemden gelecek mektubu büyük bir endişeyle bekliyorum" ifadeleri yaşanan hasreti ortaya koydu. Yüzbaşı Abdülkadir, savaştan birkaç yıl sonra, Türk İstiklal Harbi döneminde memleketine dönmeyi başardı.

180 ASKERİN MEKTUBUNA ULAŞILDI

Sivas Hafıza Merkezi, Kızılay Arşivi'nde yaptığı çalışmalarda esir düşen yaklaşık 180 Sivaslı askerin ailelerine yazdığı ancak ulaşmayan mektuplarını tespit etti. Araştırmalarla askerlerin kimlikleri ve aileleri belirlenerek hatıraların günümüzdeki yakınlarına ulaştırılması amaçlanıyor.

VALİ ŞİMŞEK: GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ

Belgelerin bir annenin özleminin ve bir askerin ümidinin sessiz şahitleri olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz Şimşek, "Geçmişle bugün arasında anlamlı bir gönül köprüsü kuruyoruz. Sivas Valiliği olarak kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz" dedi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dedesinin belgelerini teslim alan Selahi Ertürk ise büyük bir manevi mutluluk yaşadığını belirterek Vali Şimşek'e ve Hafıza Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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