Görüntüler İzmir\'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

İzmir'de bulunan Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan bir grup Yahudi'nin zıplayarak hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA KAYDEDİLDİ

Söz konusu görüntülerin, İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesinin hemen ardından kaydedilmiş olması dikkatlerden kaçmadı.