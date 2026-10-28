Görüntüler İzmir\'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de bir grup Yahudi, Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde zıpladı. Görüntülerin, İsrail'de Netanyahu'nun kaybettiği seçimlerden hemen sonra kaydedilmesi dikkat çekti.
İzmir'de bulunan Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan bir grup Yahudi'nin zıplayarak hareket ettiği anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.
SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA KAYDEDİLDİ
Söz konusu görüntülerin, İsrail'de Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesinin hemen ardından kaydedilmiş olması dikkatlerden kaçmadı.
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