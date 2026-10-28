Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu - Son Dakika
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Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

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Trabzon\'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
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Trabzon'un Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde yabani bir hayvandan ürken 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu. Hayvan sahipleri büyük maddi kayıp yaşarken, Trabzon Koyun Keçi Birliği yetkilileri olay yerinde inceleme yaptı.

Trabzon Maçka'nın Galyan Vadisi'nde, yabani bir hayvanın yarattığı panik nedeniyle 184 koyun kayalıklardan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Hayvan sahiplerinin ağır zararla karşı karşıya kaldığı olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ekipleri sahaya inerek durumu yerinde tespit etti.

UÇURUMDAN YUVARLANIP TELEF OLDULAR

Edinilen bilgilere göre, yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaşanan olayda 184 koyun telef olurken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.

Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeTrabzonYabaniGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu - Son Dakika
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