Trabzon\'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu

Trabzon Maçka'nın Galyan Vadisi'nde, yabani bir hayvanın yarattığı panik nedeniyle 184 koyun kayalıklardan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Hayvan sahiplerinin ağır zararla karşı karşıya kaldığı olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ekipleri sahaya inerek durumu yerinde tespit etti.

UÇURUMDAN YUVARLANIP TELEF OLDULAR

Edinilen bilgilere göre, yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Karanlıkta kontrolsüz şekilde hareket eden koyunlar, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaşanan olayda 184 koyun telef olurken, hayvan sahipleri büyük bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.

Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.