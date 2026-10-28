"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş\'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 28 Ekim 2026 itibarıyla gram altının 6.482 TL'ye gerilediği, petrolün ise 111 doları aştığı günde küresel piyasalardaki "gizli planı" açıklayarak, merkez bankalarının rezervlerini düşürmeye yönelik bir strateji uygulandığını ve 2030 yılına kadar perakende kuyumcu sayılarında ciddi bir azalış yaşanacağını ifade etti.

Altın fiyatlarındaki düşüş ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasaları sarsacak bir "gizli plan" çıkışı geldi.

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. 28 Ekim 2026 tarihinde saat 14.57 itibarıyla gram altın 6.482 TL seviyesinde seyrederken, ons altın saat 15.12 itibarıyla 4.048 dolar seviyesinde fiyatlandı. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı ise saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 111,22 dolara yükseldi. Piyasalardaki bu tezat hareketlilik sürerken Memiş, canlı yayında hem kuyumculuk sektöründeki kepenk kapatma iddialarını değerlendirdi hem de küresel ölçekte yürütülen finansal stratejiyi açıkladı.

KUYUMCULAR KEPENK KAPATIYOR İDDİASINA YANIT

Kapalıçarşı'da kuyumcuların kapanmaya başladığı; kapanan dükkanların yerini baharat, hediyelik eşya ve taklit ürün satan mağazaların aldığı, yüksek kiralardan zayıf iç talebe kadar pek çok faktörün sektörü zorladığı yönündeki iddiaları yanıtlayan İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Doğru. Geçen yıl köşe yazılarımda da sık sık yazıyordum. Özellikle 2030 yılına kadar Türkiye genelinde birçok kuyumcunun artık perakende mağaza konusunda kapatacağını sık sık ifade etmiştim. Özellikle ilk darbeyi ithalat yasağından dolayı o makas aralıkları vardı, fiziki altına 12.500 dolara kadar işçilikler vardı. Bu yıl kapandı bu işçilikler ama sonuç itibarıyla bu işçilikler ciddi bir anlamda zarar ettirdi. Kapalı çarşı piyasasında dükkanların kirası altın olarak yıllık peşin alınıyor. Yani burada caddelerde mesela 1 kilo altın, daha güzel yerlerde 2 kilogram altın gibi altın üzerinden kiralıyorlar. O da her yıl bu yıl hariç her yıl düzenli olarak altın tarafında %50 ve üzerinde bir getiri olduğu için yükseliş olduğu için haliyle dükkan kiraları da artık önü alınamaz oldu. İşçilikli altınlar tarafında yine makas aralığından dolayı ciddi bir anlamda azalma var. Ben yüksek kiralı kuyumcuların tekrar kapatma arifesinde olacağını tahmin ediyorum ve 2030 yılına kadar kuyumcu perakende mağazaların sayılarında ciddi bir azalış olacağını düşünüyorum."

"ALTIN ARTIK TAKI DEĞİL YATIRIM ARACI OLDU"

Yatırımcı profilindeki değişime de değinen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık yatırımcı alışkanlığı da değişti. Önceden işçilikli altınlarda çok yoğun satış vardı ama altın Türkiye'de artık takı ve süs eşyası olmaktan çıktı. Bir yatırım aracına döndü. Burada gram altınlarda, cumhuriyet altınları, çeyreklerde alım satım makas aralığı çok az olduğu için bu da dükkan kiralarını çıkarmıyor. Dolayısıyla kuyumculuk sektöründe perakende kuyumcu sayılarında 2030 yılına kadar ciddi bir düşüş olacağını geçen yıldan itibaren ifade ediyordum ve aynı düşüncem geçerli."

"GİZLİ PLANI BEN SİZE AÇIKLAYAYIM"

Piyasalarda petrolün yükselip altının baskılanmasının arkasındaki küresel stratejiyi açıklayan Memiş, dikkat çeken "gizli plan" analizini şu şekilde aktardı: "Yine petrolün yüksek olduğu bir güne başladık. 110 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Petrol karşısındaki bütün varlıklar yine satıcılı. Burada gizli planı ben size açıklayayım. Gizli plan şu; merkez bankalarını, Körfez ülkelerini ve ETF'lerde işlem yapan yatırımcıları yine altın satmak zorunda bırakıyorlar. Yani merkez bankalarının rezervlerini azaltmak zorunda bırakıyorlar. Merkez bankalarının rezervleri ne kadar çok azalırsa rekabet gücü bir o kadar azalmış olacak. Ve önemli olan soru şu, altın fiyatları bu kadar gerilenirken, baskılarken, burada gizli bir plan uygulanırken kim alıyor? Tabii ki başta Çin ve diğer merkez bankaları ciddi bir anlamda altın stoklarını artırıyor. O yüzden petrolün yükseldiği, altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının gerilediği bir gün yine karşımızda oluyor. Bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Yarın resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı. Avrupa Merkez Bankası'nın yarın faiz kararını ve Lagarde'ın açıklamalarını takip edeceğiz."

İslam MemişEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    boş bi konuşma bence 2 0 Yanıtla
  • Serhat Karaçay Serhat Karaçay:
    allahın adını verdim. bu adam konuşmasın 2 0 Yanıtla
  • abdullah.yldrm84 abdullah.yldrm84:
    yıl sonu için açıklama yapiyordu Haziran ayı dan sonra Gr altın hızla yükselişe geçecek yıl sonu altın Gr foyat 10 bin TL 12 bin TL bandında olacak ne oldu 1 0 Yanıtla
    Batuhan Demir Batuhan Demir:
    bu adamın dediği şeylere çok tamah etmemek lazım. 1 0
  • nmndgn5858 nmndgn5858:
    evet bu mağdurlar dan biriyim 1 senedir iş bulamıyorum başka yaptığım meslekte yok 42 yaşındayım 29 senedir bu işi yapıyordum 2 çocuk okula gidiyor işsizlik maaşı ile geçinmeye çalışıyorum Allah yardımcımız olsun zor günlerden geçiyoruz ülke olarak iş imkanı veren varsa lütfen isim kısmındaki mail edresim msj atabilirsiniz teşekkürler 0 0 Yanıtla
  • halilibrahimyazici halilibrahimyazici:
    şunu dinlemeyin aç kaldi gaz veriyo 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi, 3 günlük milli yas ilan edildi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 18:29:18. #.0.3#
SON DAKİKA: "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android