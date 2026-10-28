Bir kişinin daha ifadesi ortaya çıktı! Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası - Son Dakika
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Bir kişinin daha ifadesi ortaya çıktı! Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası

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Son dönemde hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Sarıgül'e yönelik yeni suçlamalar ortaya çıktı. Burak Doğan tarafından ulaşılan ve Sarıgül tarafından tacize uğradığını öne süren Caner Dursun'a ait olduğu belirtilen ifadede, belediyede çalışan kişilerin başkanlık makamındaki özel odaya çağrıldığı ve masaj yapmaya zorlandığı iddia edildi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ortaya atılan taciz iddialarına bir yenisi eklendi. Burak Doğan tarafından ulaşılan ve Caner Dursun'a ait olduğu iddia edilen ifadede, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde yaşandığı öne sürülen tacizlere ilişkin dikkat çekici suçlamalar yer aldı.

CANER DURSUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mustafa Sarıgül'e yönelik taciz iddiaları sürerken, Caner Dursun'un verdiği iddia edilen ifadede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dursun, Sarıgül'ün belediye başkanlığı yaptığı dönemde çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu öne sürdü. Sarıgül'ün siyasi gücü nedeniyle çalışanların kendisinden çekindiğini iddia eden Dursun, bazı personelin başkanlık makamındaki özel bölüme çağrıldığını anlattı.

"BİR BAKIMA MASAJ YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Burak Doğan tarafından yayınlanan ve tacize uğradığını öne süren Caner Dursun'a ait olduğu belirtilen ifadede Sarıgül'ün çalışanları makam odasının arkasında bulunan yatak odasına çağırdığını iddia etti. 

Dursun'un ifadesinde şu sözler yer aldı: “Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşakabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı. Ben ve Hasan arkadaşım da birlikte girer kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık. Kendisi odaya girdiğimizde "dokunun çocuklar dokunun hadi bakayım, ohhh oh oh" derdi. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunurdu, kıyafetlerini bizlere çıkartırdı. Bizde yaşımızın küçük olması, iş bulamama korkumuzdan dediklerini yapardık.”

"BEN ODADAN ÇIKTIKTAN SONRA KALMAYA DEVAM EDERDİ"

Ayrıca Mustafa Sarıgül'ün belediye çalışanlarını korkuttuğunu belirten Caner Dursun ifadesine şöyle devam etti: “Mustafa Sarıgül tabiri caizse korku imparatorluğu kurarak kendisinin taleplerini karşılamayan kişileri direkt doğrudan sürgün dediğimiz pozisyonlara görevlendirirdi. Koruma arkadaşım olan H.H. ben odadan çıktıktan sonra kalmaya devam ederdi. Başkan H.'a çok farklı ilgi gösterirdi. Dönemin korumalarını yöneten yetkilisi A.Ö’dür. A.Ö.’ de birçok olaya şahitliği vardır. Hatta B.Ö. adlı korumanın da olaylarını A.Ö. iyi bilir. A.Ö. ile konuştuğumuz zamanlar B.Ö. ile arasında bir şeyler olduğunu, şüphelendiğini bize o dönem söylemişti” 

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SON DAKİKA: Bir kişinin daha ifadesi ortaya çıktı! Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası - Son Dakika
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