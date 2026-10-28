İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek - Son Dakika
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İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

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İsrail\'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu\'ya destek
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İsrail\'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu\'ya destek
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde yürütülen propaganda faaliyetleri de dikkat çekti. Bir kadın içerik üreticisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'ne destek veren bir video paylaştı. Görüntülerde genç kadının partiye ait seçim materyalleriyle kamera karşısına geçtiği görüldü.

İsrail'deki seçim sürecinde sosyal medya platformları da siyasi kampanyaların önemli bir parçası oldu.

Paylaşılan görüntülerde, genç bir kadın içerik üreticisinin üzerinde Likud Partisi'ne destek mesajı bulunan tişörtle poz verdiği görülüyor. Kadının yanında bulunan bir kişi de partiye ait seçim afişini kameraya gösteriyor.

SEÇİM PROPAGANDASI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, seçim öncesinde ve oy verme gününde seçmenleri sandığa çağıran çok sayıda paylaşım yaptı.

Netanyahu da 27 Ekim'de yayımladığı mesajlarda destekçilerinden oy kullanmalarını istedi. Seçim kampanyasında özellikle sandığa katılım çağrıları öne çıktı.

SEÇİM SONUÇLARINDA ÇOĞUNLUK BELİRSİZLİĞİ

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken Netanyahu'nun liderliğindeki iktidar bloğu ile muhalefet arasında hükümet kurma yarışı sürüyor.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. İlk sonuçlar, iki bloğun da tek başına bu sayıya ulaşamadığına işaret ediyor.

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    Yorumlar (1)

  • tahsin bueyuekkol tahsin bueyuekkol:
    Bunu göndersinler insanları öldürmeye Bol doldurulmuş geri gönderirler 0 0 Yanıtla
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