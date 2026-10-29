Hindistan\'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Siklonu, saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgârları ve şiddetli yağışlarıyla büyük yıkıma yol açtı. Deniz seviyesinin yükselmesiyle dev dalgalar kıyı yollarını aşarken yerleşim yerleri sular altında kaldı. Andhra Pradeş ve Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi tahliye edilirken çok sayıda ev, tarım arazisi ve elektrik hattı zarar gördü. İlk açıklamalarda 3 olarak duyurulan can kaybına ilişkin yerel basında daha yüksek rakamlar bildirildi.

DEV DALGALAR KIYI YOLLARINI AŞTI

Bengal Körfezi'nde güçlenen Arnab Siklonu, 28 Ekim Çarşamba günü Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde karaya ulaştı. Özellikle Kakinada ve çevresinde etkili olan fırtına, kıyı yerleşimlerinde büyük hasara neden oldu.

Saatte 125 ila 135 kilometre hızla esen rüzgârlar, zaman zaman 150 kilometreye ulaştı. Deniz kabarması ve şiddetli yağışlar nedeniyle kıyı yolları suyla kaplanırken alçak kesimlerdeki evleri su bastı.

Kakinada'da kaydedilen görüntülerde, dev dalgaların kıyı şeridini aşarak yerleşim alanlarına doğru ilerlediği görüldü. Fırtınanın sürüklediği ağaçlar ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

180 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, siklonun karaya ulaşmasından önce geniş çaplı tahliye operasyonu başlattı.

Andhra Pradeş ve komşu Odisha eyaletlerinde 180 binden fazla kişi evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere götürüldü.

Risk altındaki bölgelerde 2 binden fazla geçici barınma merkezi hazırlandı. Yaklaşık 1100 sağlık ekibi de olası acil durumlara müdahale etmek üzere görevlendirildi.

Kıyı bölgelerinde yaşayan balıkçılara denize açılmamaları yönünde uyarı yapılırken 30 binden fazla balıkçı teknesi güvenli alanlara çekildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yapılan ilk açıklamada, siklon nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ancak 29 Ekim tarihli yerel basın haberlerinde ölü sayısının arttığı belirtildi. The New Indian Express can kaybını 7 olarak aktarırken The Times of India ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Ölümlerin bir kısmının kopan elektrik hatlarına temas edilmesi ve devrilen ağaçlar nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililerin hasar ve can kaybı tespit çalışmaları devam ediyor.

EN AZ 180 EV HASAR GÖRDÜ

Andhra Pradeş Başbakanı N. Chandrababu Naidu'nun merkezi hükümete ilettiği ilk hasar değerlendirmesine göre, en az 180 ev zarar gördü ve 220 ağaç devrildi.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle elektrik direkleri ve iletişim altyapısı da hasar aldı. Bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşanırken ekipler yolları açmak ve enerji hatlarını onarmak için çalışma başlattı.

Özellikle tarım alanlarında büyük zarar meydana geldi. Muz, Hindistan cevizi ve çeltik üretiminin yapıldığı bölgelerde fırtınanın etkileri hissedildi.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Arnab Siklonu, Hindistan'ın doğu kıyılarındaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Visakhapatnam ve Vijayawada başta olmak üzere bazı havalimanlarında uçuşlar iptal edildi veya askıya alındı. Demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşandı.

Bazı bölgelerde okullar tatil edilirken kurtarma ekipleri su baskınlarının yaşandığı yerleşimlerde çalışmalarını sürdürdü.

YETKİLİLERDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Arnab Siklonu'nun karaya ulaştıktan sonra güç kaybetmeye başladığını açıkladı.

Ancak fırtınanın zayıflamasına rağmen tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığı vurgulandı.

Özellikle Andhra Pradeş'in kuzey kıyı kesimleri ve Odisha'nın bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların devam edebileceği bildirildi.

Yetkililer, yeni sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.