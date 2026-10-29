ABD\'ye kaçan Bolsonaro kendisini "Brezilya\'nın lideri" ilan etti

Brezilya'da seçimleri kaybettikten sonra hakkında yürütülen soruşturmalar sürerken ABD'ye giden Senatör Flavio Bolsonaro, ülkesinden kaçmadığını savundu. Sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta kendisini önce "seçilmiş gerçek devlet başkanı" olarak tanımlayan Bolsonaro, daha sonra paylaşımını silerek bu ifadeyi "Brezilya'nın lideri" şeklinde değiştirdi. Bolsonaro, ülkeden ayrılmasına yardımcı olduklarını belirttiği ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye teşekkür etti.

ÖNCE KENDİSİNİ DEVLET BAŞKANI İLAN ETTİ

ABD'nin Miami kentine giden Flavio Bolsonaro, X hesabından yayımladığı mektupta Brezilya'daki seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlk paylaşımında kendisini "seçilmiş gerçek devlet başkanı" olarak nitelendiren Bolsonaro, kısa süre sonra mektubu silerek yeniden yayımladı. Düzeltilen metinde söz konusu ifade "Brezilya'nın lideri" olarak değiştirildi.

TRUMP VE MILEI'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bolsonaro, mektubunda ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ülkesinden ayrılma sürecinde kendisine destek verdiğini belirtti.

Bolsonaro, "Son günlerde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bana sağladığı desteğe teşekkür ederim. Bu destek, ilk olarak Brezilya'dan çıkışımda ve ardından kardeşim Eduardo'nun da yaşadığı ABD topraklarına varışımda hayati önem taşıdı." ifadelerini kullandı. ABD'yi "özgürlükler ülkesi" olarak tanımlayan Bolsonaro, Trump'ın ifade özgürlüğünün büyük bir savunucusu olduğunu söyledi.

Flavio Bolsonaro

"BREZİLYA'DAN KAÇMADIM"

Ülkesini terk etmesinin bir kaçış olmadığını savunan Bolsonaro, kararını siyasi mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirdi. Bolsonaro, "Açıkça belirtmek isterim ki Brezilya'dan kaçmadım, Brezilya için dışarı çıktım. Halkımın hak ettiği lider olabilmek adına bu olağanüstü rejimden ayrıldım." dedi. Ülkesindeki mevcut yönetimi ve yargıyı sert sözlerle eleştiren Bolsonaro, Brezilya'da siyasi baskı uygulandığını öne sürdü.

SEÇİM SONUÇLARINA HİLE SUÇLAMASI

Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cristiano Zanin'i seçimlere müdahale etmekle suçladı. Oy verme süresinin iki saat uzatılmasının seçim sonuçlarını etkilediğini ileri süren Bolsonaro, bu kararın Lula da Silva'nın oylarını artırdığını iddia etti.

Ancak Bolsonaro'nun seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarına rağmen sonuçlar, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi ve ülkedeki resmi kurumlar tarafından tanındı.

"SİZİ ASLA TERK ETMEYECEĞİM"

Mücadelesine ABD'den devam edeceğini açıklayan Bolsonaro, destekçilerine seslendi. Bolsonaro, "Bu, Brezilya'da demokrasi, insan hakları ve özgürlük için yürüttüğümüz mücadelenin sadece başlangıcıdır." diyerek kendisine oy veren 60 milyon seçmeni ve Brezilya halkını terk etmeyeceğini söyledi.

HAKKINDA SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Brezilya'da pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya yenilen Flavio Bolsonaro, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve pasaportuna el konulması kararı bulunmasına rağmen ülkeden ayrıldı. Bolsonaro'nun önce Arjantin'e, ardından Ekvador'a geçtiği yönünde haberler yayımlandı. Daha sonra ABD'nin Miami kentine ulaştığı belirtildi.

Brezilya basınına göre Bolsonaro hakkında, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hayatını konu alan "Dark Horse" adlı filmin finansmanı ve başka kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturmalar yürütülüyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'nun ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Bolsonaro ve ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.