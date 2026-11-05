Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara'da düğün ve festivallerde sahne alan müzisyen Filiz Erdoğan, kanama şikayetiyle başvurduğu özel hastanede yanlış teşhis ve tedavi uygulandığını öne sürdü. Patoloji sonucu temiz çıkmasına rağmen rahim ve yumurtalıklarının alındığını, ameliyat sırasında mesanesinin delindiğini iddia eden Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müziği bırakmak zorunda kaldı. Geçimini artık pazarda örgü satarak sağlayan Erdoğan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yıllardır düğünlerde, festivallerde ve dernek gecelerinde sahne alan müzisyen Filiz Erdoğan'ın hayatı, iddiasına göre geçen yıl ekim ayında kanama şikayetiyle başvurduğu özel hastanede geçirdiği ameliyatların ardından değişti. Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne süren Erdoğan, sahnelerden uzaklaşarak geçimini el emeği ürünlerini satarak sağlamaya başladı.

PATOLOJİ SONUCU TEMİZ ÇIKTI, AMELİYAT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Filiz Erdoğan, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, kanama şikayetiyle gittiği özel hastanede rahim duvarının kalınlaştığının söylendiğini belirtti.

Bunun üzerine kendisine küretaj işlemi uygulandığını anlatan Erdoğan, patoloji sonucunun temiz çıkmasına rağmen ileride kanser olabileceği söylenerek ameliyata ikna edildiğini öne sürdü.

Erdoğan, söz konusu ameliyatta rahim ve yumurtalıklarının alındığını ifade etti.

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

"AMELİYAT SIRASINDA MESANEM DELİNDİ"

Ameliyatın ardından ciddi idrar sorunları yaşamaya başladığını belirten Erdoğan, şikayetlerinin devam etmesi üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde ilk ameliyatın gereksiz olduğunun ve operasyon sırasında idrar torbasının delindiğinin belirlendiğini ileri süren Erdoğan, mesanesinin küçültülmesini gerektiren yeni bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını belirten müzisyen, bu durumun mesleğini sürdürmesini imkansız hale getirdiğini anlattı.

"40 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

DHA'ya konuşan Filiz Erdoğan, yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını belirterek şunları söyledi:

"Yaşadığım mağduriyet nedeniyle müzik hayatımı bırakmak zorunda kaldım. Kanama şikayetiyle gittiğim hastanede patoloji temiz çıkmasına rağmen bana ileride kanser hastası olabileceğim söylendi. Bu korkuyla ameliyatı kabul ettim ve üst üste gelen talihsiz ameliyatlar yaşadım. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek başka bir doktora muayene oldum. Doktor bana mesanemin neredeyse almaya gidecek kadar ciddi şekilde yıprandığını söylendi. Bu da beraberinde idrara sık çıkma sorununa sebep oldu. Bu süreçte maddi, manevi ve psikolojik olarak çok yıpranarak 40 kiloya kadar düştüm. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an süreç devam ediyor."

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

SAHNELERİ BIRAKTI, PAZARDA ÖRGÜ SATMAYA BAŞLADI

Sağlık sorunları nedeniyle düğün, festival ve yurt dışı sahne tekliflerini geri çevirmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, geçimini sağlamak için örgü örmeye başladığını söyledi.

Bir dönem sahnelerde şarkı söyleyerek hayatını kazanan müzisyen, artık evde ördüğü lif, yelek ve battaniyeleri pazarda satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

"HAYATA ÖRGÜLERLE TUTUNDUM"

Yaşadığı zorlu süreçte ailesinin kendisine destek olduğunu anlatan Erdoğan, "Çok zorlandım, ruhsal olarak yıprandım. Kendimi örgüye adadım, hayata örgülerle tutundum. Geçimimi sağlamak için de örgülerimi pazarda satmaya başladım. Bu süreçte festivallerden, düğünlerden ve yurt dışı programlarından gelen teklifleri sağlık sorunu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldım" dedi.

Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz

"TEK AMACIM SAHNELERE DÖNMEK"

Yaşadıkları nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Erdoğan, hukuki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalete güveniyorum. Suç duyurusundan sonra bir şeylerin değişeceğine, sesimi duyuracağıma inanıyorum. Bu bir senelik süre içinde yaşadığım maddi ve manevi kayıpların karşılanması için sorumlu olan herkesin ceza almasını istiyorum. Ailecek maddi ve manevi çok yıprandık. Tek amacım sahnelere dönmek, en önemlisi sağlığıma kavuşabilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaAmeliyatHastaneAnkaraSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:20
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo
Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
09:09
Şampiyonlar Ligi’nde Türk futbolu tarih yazdı Bir ilk yaşandı
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: Hastaneye girdi, hayatı değişti! Ünlü müzisyenin yaşadıkları inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android