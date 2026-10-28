Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler
Haber Videosu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafikte tartıştıkları kuryeyi yol ortasında darbeden iki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte tartıştıkları kuryeyi yol ortasında darbeden iki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Kuryenin dayak yediği anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yaşanan tartışmanın ardından araçlarından inen iki kişi, trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi yol ortasında darbetti. Kuryenin saldırıya uğrayarak dayak yediği anlar araç kamerasıyla kaydedildi. Yapılan araştırmada kuryeyi darbeden kişilerin R.G. ve B.G. olduğu tespit edildi. İki kişiye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaBodrumMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Salah’ın karşısına bir Salah daha çıktı Salah'ın karşısına bir Salah daha çıktı
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti Kamera tüm olanları kaydetti 91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay 148 milyon TL’lik trafik Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay! 148 milyon TL'lik trafik
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 21:51:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android