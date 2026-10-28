İzmir'de belediye otobüsünde 'halı' kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de belediye otobüsünde 'halı' kavgası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir\'de belediye otobüsünde \'halı\' kavgası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye otobüsünde yolcu ile şoför arasında halı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi önü Önder Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında iddiaya göre halı taşınması yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından sürücü aracı durdurarak arkaya doğru ilerledi ve yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Sürücünün bu tavrına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi.

Yaşanan kargaşa anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuGaziemir3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti Kamera tüm olanları kaydetti 91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay 148 milyon TL’lik trafik Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay! 148 milyon TL'lik trafik
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 21:58:22. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir'de belediye otobüsünde 'halı' kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android