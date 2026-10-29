Vatan Caddesi\'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ.

Bera Topal:

Biz değiliz kral ...zorunlu askerliği kaldır koruma kanununu kaldır ..karadeniz de değil Doğu güney doğu da değil batı nın büyük kısmı da değil...Hatta halk zorla bu dayatmalar olmasa yuzde 85 i değil ... Yuzde 15 ve sensin sadece : ) sanatcılar siyasiler felan