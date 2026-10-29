Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi - Son Dakika
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Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

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Vatan Caddesi\'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
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İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi Kortej geçişinin yağış nedeniyle ileri bir tarih ertelendiğini duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıVatan Caddesi29 EkimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • JY JY:
    MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ. 3 6 Yanıtla
    Bera Topal Bera Topal:
    Biz değiliz kral ...zorunlu askerliği kaldır koruma kanununu kaldır ..karadeniz de değil Doğu güney doğu da değil batı nın büyük kısmı da değil...Hatta halk zorla bu dayatmalar olmasa yuzde 85 i değil ... Yuzde 15 ve sensin sadece : ) sanatcılar siyasiler felan 0 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Zoruna gidiyor akyalakaların 1 3 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    BEN KUTLAMIYORUM 0 0 Yanıtla
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