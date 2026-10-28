Karabük İdman Yurdu hükmen 3-0 kazanıp 4. tura yükseldi, İskenderunspor maça çıkmadı - Son Dakika
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Karabük İdman Yurdu hükmen 3-0 kazanıp 4. tura yükseldi, İskenderunspor maça çıkmadı

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Karabük İdman Yurdu hükmen 3-0 kazanıp 4. tura yükseldi, İskenderunspor maça çıkmadı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda İskenderunspor, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya çıkmayınca Karabük İdman Yurdu hükmen 3-0 galip sayıldı. TFF 3. Lig temsilcisi Karabük İdman Yurdu bu sonuçla kupada 4. tura yükseldi.

Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor'un karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 galip ilan edilerek 4. tura yükseldi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig temsilcisi İskenderunspor ile eşleşti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 15.00'te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahaya çıkarken, konuk takım müsabakada yer almadı. Karşılaşmanın hakemi, İskenderunspor'un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

Karabük İdman Yurdu Kulübü, karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığı, ardından kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Karabük İdman Yurdu, hükmen 3-0 galip sayılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıKarabükSporSon Dakika

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