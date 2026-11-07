Amasya\'da sürek avına çıkan avcılar 300 kiloluk yaban domuzunu avladı

Amasya'da sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapanları hayrete düşürdü.

Yuva köyü yaylasında sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların takibi sonucu yaban domuzu avlandı. Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Zihni Koç, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzun bu zamana kadar avladıklarının en büyüklerinden olduğunu söyledi.