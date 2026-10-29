Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

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Yeşilçam\'ın cesur yıldızı Arzu Okay\'ın son hali şaşırttı
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Yeşilçam'ın 1970'li yıllara damga vuran oyuncularından Arzu Okay, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. Güzelliği ve cesur pozlarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, henüz 23 yaşındayken sinemayı bırakarak iş dünyasına adım atmıştı. Fransa'da kendisine yeni bir hayat kuran ve uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Okay'ın kızı Eda aracılığıyla ortaya çıkan son dönem fotoğrafları, sevenlerini geçmişe götürdü.

Yeşilçam'ın cesur yıldızlarından Arzu Okay, yıllar içindeki değişimiyle yeniden dikkat çekti. Bir dönem sinemanın en tanınan yüzlerinden olan oyuncunun son hali kadar, beyazperdeyi bıraktıktan sonra kurduğu hayat da merak konusu oldu.

YEŞİLÇAM'IN EN DİKKAT ÇEKEN YILDIZLARINDANDI

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Arzu Okay, 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzelliği, oyunculuğu ve dönemin cesur yapımlarındaki rolleriyle tanınan Okay, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan kadın oyuncularından biri haline geldi. 100'ü aşkın filmde rol alan ünlü oyuncu, sinema kariyerine oldukça genç yaşta başladı. Saklambaç gazetesinin düzenlediği Sinema Yüz Güzeli yarışmasını kazanması, Okay'ın sanat dünyasına adım atmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

23 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI

Arzu Okay'ın hayatındaki en dikkat çekici kararlardan biri, kariyerinin henüz başındayken sinemadan uzaklaşması oldu. 23 yaşında oyunculuğu bırakma kararı alan Okay, hayatına farklı bir yön verdi. Sinema sektöründen ayrıldıktan sonra deri ve tekstil alanında çalışmaya başlayan ünlü isim, daha sonra Fransa'ya yerleşti. Paris'te kendi işini kurarak ticaret hayatına atılan Okay, ihracat alanında faaliyet gösterdi. Bir dönem işlerinin bozulması nedeniyle maddi sıkıntılar yaşasa da çalışmalarını sürdürerek yeniden toparlandı.

Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

FRANSA'DA KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Oyunculuk kariyerini geride bırakan Arzu Okay, uzun yıllar yaşamını Türkiye ile Fransa arasında sürdürdü. Paris'te kurduğu iş sayesinde sinema dünyasından tamamen farklı bir alanda çalıştı. Bir kız çocuğu annesi olan Okay, özel hayatını ve iş yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih etti. 

ARZU OKAY'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde 70'li yaşlarında olan Arzu Okay, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü oyuncunun son dönem fotoğrafları ise kızı Eda aracılığıyla sevenlerine ulaştı.

Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
Kuran-ı KerimArzu OkaySon HaliMagazinFransaSon Dakika

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