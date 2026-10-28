Cristiano Ronaldo\'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) girişiminde, Ballon d'Or ödülünü bugüne kadar kazanan futbolcuların en iyi sezonunu belirlemek için taraftarlar oy kullandı. Oylamaya sadece Ballon d'Or'u en az iki kez kazanan futbolcular dahil edildi. Taraftarların oy kullanmak için 1 euro ödemesi şartı koşuldu.

ÖDÜL RONALDO'YA GİTTİ

Oylamanın sonucunda Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or, tarihin en iyi Ballon d'Or sezonu seçildi. Portekizli yıldız, B.O.A.T. ödülünün sahibi oldu.

B.O.A.T. ödülünün, resmi Ballon d'Or kupasından farklı bir girişim olduğu kaydedildi. Organizasyon, sık sık karşılaştırıldığı Super Ballon d'Or'dan da ayrı tutuluyor.