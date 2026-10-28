Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel\'den yorum

Kemal Karagöz:

Özgür başkan sen ne yaparsan yap Mansur Başkan yuvasına dönüyor. Sen kendine başka bir aday bul. Bence sen aday ol. Neden kendini hep geri planda tutuyorsun? Senin de mi bir sıkıntın var? Neden korkuyorsun?

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aykut koçak: olamaz çünkü emanetçiden cumhur başkanı olmaz...zaten ona chp liler bile oy atmaz 0 2