Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel\'den yorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmesine ilişkin konuştu. Özel, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mansur Yavaş’ın, Murat Kurum’la görüşmesinden haberim var, gayet normal bir görüşme. Bizim Mansur Başkan'dan bir şüphemiz yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok. Türkiye adına önemli bir cumhurbaşkanı adayı seçeneği." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

MURAT KURUM, MANSUR YAVAŞ'I AĞIRLADI

Bakan Kurum, yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÖRÜŞMEDEN HABERİM VAR

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV yayınında konuşan Özel şunları söyledi: "Mansur Yavaş’ın, Murat Kurum’la görüşmesinden haberim var, gayet normal bir görüşme. Bizim Mansur Başkan'dan bir şüphemiz yok. Sürekli diyalog halindeyiz. Aramızda en ufak bir sorunumuz yok. Türkiye adına önemli bir cumhurbaşkanı adayı seçeneği.

"KENDİMİ CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE BİR SEÇENEK OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kendimi cumhurbaşkanı seçiminde bir seçenek olarak görmüyorum. Adayımız hala Ekrem İmamoğlu'dur."

Mansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detayMansur Yavaş da mı AK Parti'ye geçiyor? İddiaları yeniden gündeme getiren detay Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştüMansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü
Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur YavaşMurat KurumYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kemal Karagöz Kemal Karagöz:
    Özgür başkan sen ne yaparsan yap Mansur Başkan yuvasına dönüyor. Sen kendine başka bir aday bul. Bence sen aday ol. Neden kendini hep geri planda tutuyorsun? Senin de mi bir sıkıntın var? Neden korkuyorsun? 5 1 Yanıtla
    aykut koçak aykut koçak:
    olamaz çünkü emanetçiden cumhur başkanı olmaz...zaten ona chp liler bile oy atmaz 0 2
    sade vatandaş sade vatandaş:
    çok doğru söylüyorsun mansur başkan yuvasına dönüp yuvasındakilerin yuvasını yapacak 0 0
  • Reis Reis:
    evet çok önemli depremden çıkmış bir ülkede bir milyarlık konser eğlencesi düzenledi topluca yilanlıoğlunun belediye ye fatura Paris eğlencesi ne katıldınız öyle önemli ki 0 2 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Mansur başkan ok gibi doğru bir adam. tüm doğruların Allah yolunu açık etsin 1 1 Yanıtla
  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    nah haber in var 1 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    BU GÖRÜŞMEDEN HABERİN VARDA SARI GÜLDEN YOKMU 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android