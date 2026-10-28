Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı - Son Dakika
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Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı

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Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
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Hükümetin emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik yeni düzenleme hazırlıkları sürerken, asgari ücreti nokta atışı bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir hesaplama geldi. Enflasyon farkına refah payı eklenmesi ihtimalini değerlendiren Erdursun, farklı zam senaryolarına göre en düşük emekli aylığının 30 bin 509 liraya kadar çıkabileceğini hesapladı.

Milyonlarca emekli, hükümetin 2027 yılına yönelik yeni emeklilik düzenlemesi hazırlığını yakından takip ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir maaş hesabı geldi. Erdursun, enflasyon farkına 5, 10, 15 ve 20 puanlık refah payı eklenmesi durumunda en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını hesapladı. Buna göre 23 bin 552 liralık taban aylık üzerinden yapılan hesaplamada, yüzde 29,54'lük toplam artışla aylık 30 bin 509 liraya ulaşabiliyor.

HÜKÜMETİN EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE YENİ MODEL HAZIRLIĞI

Hükümetin emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yeni bir model üzerinde çalıştığına ilişkin açıklamalar, maaş zammı beklentilerini artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 bütçesine ilişkin değerlendirmesinde, "Başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Tayyar'ın aktardığına göre yeni modelin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması hedefleniyor. Düzenlemenin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonundaki Ekonomi Koordinasyon Kurulunda değerlendirilmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması öngörülüyor.

"MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Şamil Tayyar, Bakan Işıkhan'ın kendisine "Müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dediğini aktardı.

Ancak Işıkhan'ın görüşmede henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladığını da belirten Tayyar, Bakan'ın "Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandığını bildirdi.

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik seçenekler arasında refah payı ve ek ödeme gibi formüller konuşulurken, bunlardan hangisinin uygulanacağı henüz netleşmedi.

REFAH PAYI SENARYOLARI HESAPLANDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise emekli maaşlarında olası artışları farklı senaryolar üzerinden değerlendirdi.

2026 yılının ilk altı aylık enflasyonunu yüzde 17,76, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29 olarak esas alan Erdursun, ikinci altı aylık enflasyonu yüzde 9,54 olarak hesapladı.

Mevcut en düşük tamamlanan emekli aylığını 23 bin 552 lira kabul eden Erdursun, bu tutar üzerinden olası artışları ortaya koydu.

REFAH PAYINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

  • Yalnızca enflasyon farkı- %9,54 - 25.800 TL
  • 5 puan refah payı - %14,54 - 26.977 TL
  • 10 puan refah payı - %19,54 - 28.154 TL
  • 15 puan refah payı - %24,54 - 29.332 TL
  • 20 puan refah payı - %29,54 - 30.509 TL
  • Taban aylığın 30 bin TL olması - %27,38 - 30.000 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 30 BİN LİRA OLUR MU?

Erdursun'un hesaplamasına göre en düşük emekli aylığının doğrudan 30 bin liraya yükseltilmesi halinde mevcut 23 bin 552 liralık tutara göre 6 bin 448 liralık artış gerçekleşecek. Bu da yaklaşık yüzde 27,38'lik yükselişe karşılık geliyor.

Enflasyon farkına 20 puanlık refah payı eklenmesi durumunda ise toplam artış yüzde 29,54'e ulaşacak. Bu senaryoda en düşük aylık, hesaplama varsayımına göre 30 bin 509 lira olacak.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    kademeli emeklilik bekliyoruz!! oylar kademeye.. 3 1 Yanıtla
  • M M:
    Eğer emekli vatandaşa hakkaniyetli bir zam verilecekse gün sayısı ve ödenen pirim miktarına göre verilmeli öbür türlü olursa haksızlık olur 5.000 gün ödeyen ile10.000 gün ödeyen aynı maaşı almamalı asgari ücretten sigorta yatıranla bürüt aylık üzerinden yatıran da aynı maaşı almamalı hakkaniyet gözetilip zamların ya da refah payının buna göre ayarlanması lazım. Bir de emekliye ek ödeme ya da sosyal yardım lafını bırakın artık emekli bunca yıl hizmet vermiş sigorta Ödemiş karşılığını verin adam gibi zam yapın dilenci yerine koymayın.! 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Sanin Mehmet Sanin:
    Burada çok büyük bir haksızlık var 3600'den emekli olanla 5.000 prim ödeyen adamla 10.000 prim ödeyen adam aynı parayı alıyor bunu düzeltmeden bu haksızlık bitmez yani birisine dokunuyorsun ama öbür taraftaki adamı canı yanıyor adam prim Ödemiş yıllarca çalışmış emek etmiş yüksekten prim Ödemiş bir emeklinin 2 emeklilik primini yaptırmış 2 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu parayla istanbulda 2 1 ev , faturalar , günde 2 öğün yemek "et,tavuk,balık yemeği hariç" o karı-kocaya yetecekmi? 2 0 Yanıtla
  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    hükümet diyor ki yıllık kira enflasyonu %35 peki 1 yıllık asgari ücret neden 3 bin artış ??? aynı oranda zam 9800? yapar . sonra emeklilere yapılan gibi müjde diye yazarsınız 1 0 Yanıtla
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