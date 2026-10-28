Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti - Son Dakika
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Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti

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Divriği\'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
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Divriği\'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
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Mart ayında karavanıyla dünya turuna çıkan Tanja Aumer, Divriği'den geçerken aracının arızalanmasıyla yolda kaldı. Onu yol kenarında fark eden Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, kahvaltıya davet edip evine götürdü. Aile, Alman gezgini 11 gün ağırlayıp karavanını da tamir ettirdi. Ayrılık anında ağlayan Tanja'nın çektiği videolar sosyal medyada beğeni topladı.

Dünya gezisi yaptığı sırada Sivas'ta aracı arızalanan Alman gezgin Tanja Aumer, Sivaslı ailenin misafiri oldu. 11 gün boyunca köyde kalan Tanja, ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

KARAVANIYLA DÜNYA TURUNA ÇIKMIŞTI

Almanya'da yaşayan Tanja Aumer, mart ayının sonunda karavanı ile dünya turuna çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a ilerlemek isteyen Tanja; İzmir, Denizli, Nevşehir ve Sivas'a gitti.

Divriği ilçesinden geçtiği sırada aracının arızalandığını fark eden Tanja, karavanını yol kenarına park etti. Bir süre karavanda dinlenen Tanja'yı Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun fark etti. Tanja Aumer'i kahvaltıya davet eden muhtar Durgun, köydeki evine götürerek bir süre Alman gezgin ile ilgilendi.

11 GÜN BOYUNCA EVLERİNDE AĞIRLADILAR

Tanja'nın kişisel ihtiyaçlarından, aracının bakımına kadar ilgilenen Durgun ailesi, gezgini 11 gün boyunca misafir etti. 11 günlük misafirlik süresince Tanja Aumer'e sıcak ilgi gösteren Durgun ailesi, aracın tamirini yaptırarak Tanja'yı uğurladı. Vedalaştığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Tanja, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videolar, görenlerin takdirini topladı.

AİLEDEN BİRİSİ OLDU

Tanja Aumer'i misafir eden Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, "Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk. Sosyal medyada ciddi derecede beğeni aldı. Sosyal medyada ülkemizi ve Sivas'ımızı bu denli güzel göstermek bizi mutlu etti. İngilizcemiz çok yok. Telefonda çeviri yaparak anlaşabildik. Tek başına kızcağızı gördüm, sorunu anlattı. Önce kahvaltıya getirdim, daha sonra da aracını getirdik. Aileden biri oldu" dedi.

Şehriban Durgun, "Tanja bizi çok etkiledi. Evimizin kızı gibi oldu. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik. Giderken çok duygulandık ve ağladık. Yeri geldiğinde benimle birlikte iş yaptı. Çok sıcakkanlı birisiydi. Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım" ifadelerine yer verdi.

Şu anda Meksika'ya ulaşan Tanja'nın paylaştığı videolar, izlenme rekorları kırarak büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (4)

  • Tevfik Yilmaz Tevfik Yilmaz:
    Gerçek Anadolu insanı zaten böyledir. 1 0 Yanıtla
  • sanmarco1965 sanmarco1965:
    ne kadar güzel bir şey 1 0 Yanıtla
  • rrmhnrhp7r rrmhnrhp7r:
    Evet 0 0 Yanıtla
  • 766nk65wgb 766nk65wgb:
    he he size su vermezdi Almanya’da göz yaşı sel olmuş Muş Muş 0 0 Yanıtla
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