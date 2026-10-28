Schengen vizesi mağduru tır şoförleri Edirne'de Avrupa geçişini 24 saattir durdurdu - Son Dakika
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Schengen vizesi mağduru tır şoförleri Edirne'de Avrupa geçişini 24 saattir durdurdu

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Tır şoförleri, 180 günde 90 gün yurt dışında kalma kuralının yarattığı mağduriyet nedeniyle Edirne'deki Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli kapılarından Avrupa'ya çıkışları durdurdu. Şoförler eylemini 24 saattir sürdürüyor; lojistik sektörünün tıkandığını söyleyip çözüm bekliyor.

Edirne'deki sınır kapılarında Schengen vizesi mağduriyeti nedeniyle kontak kapatan tırsürücüleri, Avrupa yönüne geçişleri 24 saattir durdurdu.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır sürücülerinin başlattığı eylem sürüyor. Schengen vizesiyle Avrupa seferleri yapan Türk tır şoförleri, 180 günlük dönemde 90 gün yurt dışında kalma kuralının oluşturduğu büyük mağduriyetler nedeniyle eylem kararı aldı. Yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'ndan Avrupa yönüne tır çıkışlarını durduran şoförler, kontak kapatarak eylemlerini 24 saattir sürdürüyor.

Avrupa'nın birçok sınır kapısında ve tampon bölgelerde beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden sürücüler, ticaret amaçlı yurt dışına çıktıklarını, turist olmadıklarını vurguladı. Ekmek mücadelesi verdiklerini belirten şoförler, lojistik sektörünü tıkayan bu sorunun giderilmesi için yetkililerden acil ve kalıcı adımlar atılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA
HamzabeyliEkonomiİpsalaEdirneGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Schengen vizesi mağduru tır şoförleri Edirne'de Avrupa geçişini 24 saattir durdurdu - Son Dakika
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