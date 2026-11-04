Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, eski milli güreşçi Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ı hayattan kopardı. Tır ile otomobilin çarpışması sonucu olay yerinde yaşamlarını yitiren çift için Çorum'da cenaze töreni düzenlendi.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, dün Sungurlu-Boğazkale kara yolunun Yekbas köyü mevkisinde meydana geldi. Burak Ünal (30) yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından eski milli güreşçi Burak Ünal ile otomobilde bulunan eşi Firdevs Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum il merkezindeki Hıdırlık Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Burak Ünal ve Firdevs Ünal'ın cenazeleri, gözyaşları arasında Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.