Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Yavaş, görüşmede daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundukları ve Bakanlığın görev alanına giren konuları ele aldıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü duyurdu.
Yavaş, görüşmenin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri konular kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
"CUMHURBAŞKANINA SUNDUĞUMUZ KONULARI GÖRÜŞTÜK"
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik.
Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."