Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından emekli aylıklarında iyileştirme sinyali vermişti. Erdoğan’ın bahsettiği düzenlemenin detayları basına yansımaya başladı.

TRT Haber'in AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendiriliyor. İlk aşamada tüm emeklilere enflasyon farkının verilmesi, en düşük emekli aylığının ise Hazine desteğiyle belirli bir seviyeye yükseltilmesi planlanıyor. Çalışmada öncelikle emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli aylığını alanlara ilave ödemeler yapılması gündemde...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara yapılacak yeni düzenlemelere kilitlenmişken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında bomba etkisi yaratacak değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, maaş sistemini kökten çözecek 50 bin TL'lik seyyanen zam çıkışı ve refah payı senaryolarını tek tek sıraladı.

"2027 OCAK AYINDA 2023 FORMÜLÜ UYGULANABİLİR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Şunu öngörüyorum... Ben, 2027 Ocak ayına geldiğimiz zaman 2023 yılı Ocak formülünün uygulanacağını söyleyebilirim. Nedir bu formül? Hafızamızı tazeleyelim. Bakın 2023 yine seçim yaklaşmıştı. O zamanki zam oranları %15-16'lardaydı. Enflasyon oranı diyorum. O zaman hükümet ne yaptı? Dedi ki bütün emeklilere oransal olarak ben bu rakamları %25'e yükselteceğim dedi. Bakın %25'e. Sonra emekliler memnun olmadı, fevaranlar oldu. Sonra hükümet dedi ki %30'a çıkaracağım. Şu anda da hükümetin elindeki bu şablonun uygulanacağını söyleyebilirim. Yani yılbaşına geldiğimiz zaman... Bakın SSK Bağ-Kur emeklilerinin yasal olarak yani yasa gereği yapılacak olan güncelleme ne kadar? %10 civarında söylemiştik. Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan güncelleme de %8. Dolayısıyla ne olabilir? Ocak ayı geldiği zaman bunun üzerine bir yüzde oranla bir refah payı verilmesi suretiyle bu işin içerisinden çıkabilirler."

HERKESE SEYYANEN TUTAR VEYA TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Karakaş, masadaki ikinci olasılığı ise şu ifadelerle özetledi: "Özetle bir refah payı oransal olarak verilme durumu var. İkinci senaryo da şu olur; oransal olarak değil de efendim kişinin, herkesin maaşına belirli bir tutar. Mesela yılbaşında baktığımız zaman memur ve emeklilere ne yapıldı o zaman? 1.000 TL'lik bir taban maaş verildi. Denildi herkese 1000 TL. Şimdi burada da buna benzer bir rakam söz konusu olabilir."

"25 BİN TL SEYYANEN ZAM VERİLİRSE..."

Sistemdeki tıkanıklığın çözümü için seyyanen zam vaadini hatırlatan İsa Karakaş, en düşük emekli maaşının 50 bin TL seviyesine çekilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Nedir bu? Bugün itibarıyla 25.153 TL. Dolayısıyla sistemi düzeltecek olan mesele şudur. Vermiş olduğunuz sözü Ocak ayında verirseniz 25.153 TL'yi son bir kez seyyanen zam. Neyi yaparsınız? Yasa gereği enflasyon farkını alıyorsunuz. Türkiye büyüyor. Türkiye büyüdüğü zaman o refah payını da yasaya koyarsanız otomatikman her sene zaten emeklinin maaşına yansır ve dolayısıyla biz de artık bunları konuşmak zorunda kalmayız. Nasıl olsa refah payı bellidir. Yasal oran da bellidir deriz ve biz bu sistemi bu kadar basit bir şekilde çözeriz. Çünkü 25.153 TL'yi verdiğiniz zaman emekliye 50.000 TL'nin altında bir maaş kalmaz. Şimdi diyeceksiniz ki 50.000 lira çok mu? Hayır. 50.000 lira çok büyük bir para değil ki. Şu anda yani Ekim ayı açlık sınırı da açıklandığı zaman 40.000 TL civarında mutfak masrafından bahsediyoruz. Sadece mutfak masrafı. Bu anlamda en düşük emekli maaşı 50.000 üzerinde olduğu zaman o zaman emekliler rahat bir nefes alır."