Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... - Son Dakika
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Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

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Arda Güler\'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in çocukluk yıllarında birlikte futbol oynadığı Bahattin Akgül, eski takım arkadaşının disiplinini anlattı. Akgül, "Maçlara geldiğinde evden ekmek arası bir şeyler getirip yerdi; biz ise lokantalara giderdik, davet etsek bile gelmezdi" dedi. Akgül, "Bugün o bir dünya yıldızı oldu, ben ise şu an bir kuyumcuda çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler ile küçük yaşlarda birlikte futbol oynayan Bahattin Akgül, milli futbolcunun o dönemlerdeki kişiliğini ve alışkanlıklarını anlattı.

Güler'in sakin ve kendi halinde bir çocuk olduğunu belirten Akgül, “Arda ile yaklaşık 7-8 ay beraber oynadık. Çok efendi, sakin, kimseye bulaşmayan ve sessiz biriydi” ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

“BİZ LOKANTALARA GİDERDİK, O EVDEN YEMEK GETİRİRDİ”

Arda Güler'in çocukluk yıllarındaki disiplinine de değinen Akgül, eski takım arkadaşının maçlara evden hazırladığı yiyeceklerle geldiğini söyledi. Akgül, “Maçlara geldiğinde evden ekmek arası bir şeyler getirip yerdi; biz ise lokantalara giderdik, davet etsek bile gelmezdi” dedi.

Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...

“O DÜNYA YILDIZI OLDU, BEN KUYUMCUDA ÇALIŞIYORUM”

Arda Güler'in istikrarlı bir futbolcu olduğunu vurgulayan Bahattin Akgül, bugün geldikleri noktayı da karşılaştırdı. Akgül, “Çok istikrarlıydı, bugün o bir dünya yıldızı oldu, ben ise şu an bir kuyumcuda çalışıyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Real MadridArda GülerÇocuklukFutbolDünyaEkmekSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serhat Acar Serhat Acar:
    hepiniz bu ülkenin evlatlarısınız,alın yerinle para kazanıyorsun sonuçta Allah yolunu açık etsin 15 1 Yanıtla
  • SÜLEYMAN ZALİM SÜLEYMAN ZALİM:
    herkes dünya yıldızı olacak diye bir şey yok. sen helalinden kazan o sana yeter. 6 0 Yanıtla
  • Selim Güler Selim Güler:
    Arda masallah Allah basarisini daim etsin cok efendi gercek bir profosyonel futbolcu insallah dahada ilerletip Dümyanin en iyi futbolcusu olarak anilir efsane olur insallah 2 0 Yanıtla
    Yasin Yilmaz Yasin Yilmaz:
    kuyumcuda çalışan arkadaşı için birşey yazmamisin sanırım arda akrabanldugu içindir bende diğer arkadaşına sesleniyorum rabbim helalinden alinterinle kazandigina berbeket katsın insallah 0 0
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