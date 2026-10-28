Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Eskişehir'de kaputunda kan lekesine benzeyen boyalar ve ceset figürü bulunan bir otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemede, dikkat çekici tasarımın sosyal medya içerikleri için hazırlandığı anlaşıldı. Araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAPUTUNDAKİ GÖRÜNTÜ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sıra dışı dış tasarımı nedeniyle çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Şüphe üzerine otomobil polis ekiplerince durduruldu.

KAN LEKESİ VE CESET FİGÜRÜ BULUNDU

Araç üzerinde yapılan ilk incelemede, otomobilin kaputunda kan lekesine benzeyen kırmızı boyalar ile ceset figürü bulunduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

GERÇEK İNCELEMENİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobilin tasarımının herhangi bir gerçek olayla bağlantılı olmadığı belirlendi.

Aracın, sosyal medya platformlarında paylaşılacak içerikler üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

ARAÇ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından otomobilin sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.