Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici - Son Dakika
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Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

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Türkiye\'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
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Türkiye\'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kalırken, Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolu ulaşıma kapatıldı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda ise heyelan meydana geldi, yola düşen kaya parçaları ve toprak yolun bir şeridini kapattı.

Dalaman’da sağanağın ardından taşan dere suları yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi. Su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

İlçede etkili olan yağışın ardından Tersakan Deresi taştı. Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE KURTARILDI

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü. Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Taşkından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

KÖYCEĞİZ-ORTACA YOLUNDA HEYELAN

Köyceğiz- Ortaca kara yolunun Kocabel mevkiinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı. Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemeye çalışırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
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Kaynak: AA
Atatürk CaddesiSağanak YağmurHava DurumuKöyceğizDalamanOrtacaGüncelGöcekTarımMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İkilem dünya İkilem dünya:
    Rabbim zorda olanların yar ve yardımcısı olsun inşallah 4 0 Yanıtla
  • Allahın kulu Allahın kulu:
    Allah uyarıyor akıllı olun tövbe edin diye akıllınacagimiza daha da sapitiyoruz 3 1 Yanıtla
  • girilmez girilmez:
    hangi. parti. olursa. olsun yav arkadsşım çalışın biraz oy garanti. diye millete zulüm etmeyin 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Kesap Mustafa Kesap:
    Rabbim, memleketimizi afet-i arziyeden ve afet-i semaviyeden korusun ve muhafaza eylesin. Selde zarar gören kardeşlerimize rabbim yardım eylesin. 1 0 Yanıtla
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