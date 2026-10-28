İlk belirlemelere göre Çorum Alaca\'da cip ve otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı var

İlk belirlemelere göre Çorum Alaca'da cip ve otomobil çarpıştı, 4 ölü, 2 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde otomobilin karşı şeride geçip ciple çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca- Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde otomobilin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI
Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı Skoda marka cip ile çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI VAR
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı. İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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