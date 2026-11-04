Roma'da PCI'nin eski merkezi 5 yıldızlı otel oldu, gecelik oda 700 avroyu aşabiliyor - Son Dakika
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Roma'da PCI'nin eski merkezi 5 yıldızlı otel oldu, gecelik oda 700 avroyu aşabiliyor

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Roma\'da PCI\'nin eski merkezi 5 yıldızlı otel oldu, gecelik oda 700 avroyu aşabiliyor
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İtalyan Komünist Partisi'ne 1945-1991 arasında genel merkezlik yapan Roma'daki bina, bir otel grubunca satın alınıp tadilatın ardından 5 yıldızlı otele dönüştürüldü. Otelde oda fiyatları gecelik 700 avroyu aşabilirken Gramsci'nin büstü ve Paris Komünü bayrağı sergileniyor.

(ANKARA) - En kuvvetli olduğu Soğuk Savaş dönemde İtalyan Komünist Partisi'nin (PCI) genel merkezi olarak kullanılan Roma'daki bina 5 yıldızlı otel haline getirildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, İtalyan siyasi tarihinin en ikonik binalarından olan ve "Via delle Botteghe Oscure"de (Karanlık Dükkanlar Caddesi) yer alması dolayısıyla İtalyancada "büyük dükkan" anlamına gelen "Bottegone" olarak da adlandırılan bina bir süre önce bir otel grubu tarafından satın alındı.

PCI'ye, 1945'ten dağıldığı 1991'e kadar genel merkez olarak hizmet veren bina tadilatın ardından 5 yıldızlı otele dönüştürüldü.

Konaklama sitelerinde otelde oda fiyatlarının odaya göre gecelik 700 avroyu aşabildiği görülen otelde İtalyan komünist kuramcı Antonio Gramsci'nin mermer büstü ve Paris Komünü bayrağı gibi semboller ise halen sergileniyor.

Kaynak: ANKA
AS RomaTurizmParisDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Roma'da PCI'nin eski merkezi 5 yıldızlı otel oldu, gecelik oda 700 avroyu aşabiliyor - Son Dakika
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