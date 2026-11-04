Roma\'da PCI\'nin eski merkezi 5 yıldızlı otel oldu, gecelik oda 700 avroyu aşabiliyor

(ANKARA) - En kuvvetli olduğu Soğuk Savaş dönemde İtalyan Komünist Partisi'nin (PCI) genel merkezi olarak kullanılan Roma'daki bina 5 yıldızlı otel haline getirildi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, İtalyan siyasi tarihinin en ikonik binalarından olan ve "Via delle Botteghe Oscure"de (Karanlık Dükkanlar Caddesi) yer alması dolayısıyla İtalyancada "büyük dükkan" anlamına gelen "Bottegone" olarak da adlandırılan bina bir süre önce bir otel grubu tarafından satın alındı.

PCI'ye, 1945'ten dağıldığı 1991'e kadar genel merkez olarak hizmet veren bina tadilatın ardından 5 yıldızlı otele dönüştürüldü.

Konaklama sitelerinde otelde oda fiyatlarının odaya göre gecelik 700 avroyu aşabildiği görülen otelde İtalyan komünist kuramcı Antonio Gramsci'nin mermer büstü ve Paris Komünü bayrağı gibi semboller ise halen sergileniyor.